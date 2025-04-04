台中罷免3藍委連署 均破兩萬份

2025/04/04 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中罷團公布，中四、五及六選區罷免連署書募集均破兩萬份，國民黨立委羅廷瑋二日晚間與立委徐巧芯等人合體，呼籲民眾反罷免，喊出保護羅廷瑋，就是保護立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕等口號，對此，盧秀燕昨與羅廷瑋同台出席二○二五台中國際動漫節開幕式，盧秀燕並未回應罷免議題提問。

國際動漫節開幕 盧秀燕不談罷免

罷免藍委連署持續進行，民進黨台中市議員江肇國連三天收到超過八百張連署書；市議員黃守達服務處在清明連假首日收到百份以上連署；市議員陳雅惠昨查看服務處信箱，放置十多份連署書；市議員鄭功進在市場設攤，連署狀況踴躍，罷團「敲羅行動」表示，連署件數突破兩萬份，清明連假將出動三十四個攤位協助民眾連署。

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盧秀燕、立法院副院長江啟臣、藍營立委楊瓊瓔、羅廷瑋及廖偉翔，昨天穿著「貓貓蟲咖波」裝扮，出席台中國際動漫節開幕式，未回應罷免議題提問。

江肇國表示，藍營人士說要保護羅廷瑋、保護盧秀燕，但從來沒想過要保護台灣，國民黨與民眾黨早已淪為賣台集團，這樣的人，有什麼好保護的？

陳雅惠說，大罷免軸心就是「反共護台」、淘汰掉不適任立委，當羅廷瑋與選民期望相悖，罷免就成為民眾最後手段，呼籲選民一起出來連署。

黃守達認為，立法院議事荒腔走板，立法院長韓國瑜難辭其咎，而盧秀燕市長沒能管好自己的子弟兵，羅廷瑋想保住立委的位置，應拿出政績向選民說明，而非拉其他黨內夥伴來擋槍。

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