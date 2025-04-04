阿里山油菊「抗中」 打造特色產業鏈

阿里山油菊VS.中國杭菊

2025/04/04 05:30

香氣、味道、龍腦成分都優於中國杭菊 已向食藥署申請合法使用

記者林宜樟／專題報導

台灣特有種植物阿里山油菊以往分布在中、高海拔山區，如今平地復育有成！嘉義縣鹿草垃圾焚化廠旁的復育基地，經過多年努力，大煙囪下飄清香味，阿里山油菊可製成茶飲、手工皂、洗手乳及保養品等，正推廣與農民契作，打造成嘉義特色產業鏈。

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鹿草焚化廠旁復育有成

面對劣質中國杭菊大量傾銷台灣，業界指出，阿里山油菊雖尚未獲食藥署核准正向表列為可食用，目前由農業科技研究院向食藥署申請，正在補件程序，未來可望合法使用，為產業開創新出路。

阿里山油菊於一九一四年由法籍植物學家佛里神父於阿里山採集，一九一六年由日籍植物分類學者早田文藏博士發表為新品種。阿里山油菊與原產中國的杭菊同屬，杭菊已由衛福部准予製售為飲料，廣泛用於泡茶及中藥材，台灣本土杭菊價格較中國進口杭菊價格高一倍，目前中國杭

菊市場占八成。

可製成茶飲、保養品等

「阿里山油菊與杭菊有相同成分功效，我有信心可以打敗中國杭菊。」嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城說，生長在阿里山的阿里山油菊族群，龍腦（冰片）成分較高，有冰涼清甜風味，龍腦在中藥有開竅醒神、美白等效用；而生長在其他山區的族群，樟腦成分較多，味道稍苦。

二○二一年起，嘉縣環保局與營運鹿草焚化廠的達和鹿草環保公司及嘉義大學植物研究團隊攜手在焚化廠旁閒置土地進行阿里山油菊復育及保種。如今○．三公頃復育基地見成效，將作為平地主要種源基地。

鹿草焚化廠管理課長林諄婷說，復育過程以自然生態方式種植，基地引水自荷包嶼，遇水源不足，也利用焚化廠處理過的回收水，採收後整株送驗，無農藥重金屬殘留。

達和公司以「冬陽灼」開發阿里山油菊系列環保產品，包括茶飲、手工皂、洗手乳及保養品等，正與嘉縣政府、鹿草鄉公所及鄉農會合作向農民推廣契作，打造嘉義特色產業鏈。

嘉縣中藥商業同業公會理事長許開興說，杭菊為國內中藥典記載藥材，阿里山油菊須列入藥典才能成為中藥，若食藥署核准食用，可先朝飲品市場加以推廣。

清香甘甜的阿里山油菊花茶。（記者林宜樟攝）

嘉義大學森林暨自然資源學系副教授張坤城（左起）、鹿草焚化廠廠長林中山、管理課長林諄婷推動復育阿里山油菊。（記者林宜樟攝）

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