南化「黑糖尋蜜季」 搭花旗木美景

南化區公所結合寶光聖堂的花旗木美景舉辦產業文化活動，場面熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/04 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南化區公所結合轄內知名宗教景點玉山一貫道寶光聖堂舉辦的「黑糖尋蜜季、花旗春遊趣」產業文化活動，昨天熱鬧開幕，藉由假日市集，讓民眾看美景、吃美食，行銷地方特色。

台南市長黃偉哲與各界貴賓一起手作黑糖、蜂蜜鬆餅，攜手代言地方產業；發放兌換券給現場的大小朋友，為市集攤商衝買氣，觀光人潮湧至，場面熱烈。

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黃偉哲說，南化區風景優美，雖然今年花旗木盛開時間延遲，但目前已預見將會逐漸綻放，美麗盛況可期，活動現場還有五十攤的假日市集，展售黑糖、蜂蜜等農產品，歡迎民眾把握機會，相偕遊山玩水，並感受當地特別的自然與人文風情。

寶光聖堂內俗稱「泰國櫻」的花旗木，每到清明就進入大爆發，枝頭上演粉紅派對，遠近馳名，南化區公所結合美景舉辦春遊活動，推廣黑糖、蜂蜜等地方產業。寶光聖堂前人王寶宗指出，以往園區內的花旗木二月底就會逐漸綻放，清明節前則進入盛開期，是山區熱門的賞櫻景點，尤其志工又特地矮化，民眾可以更親近，加上又陸續補種，總數達到四百株，明年會更漂亮。

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