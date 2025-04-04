南鐵地下化 鄭成功銅像去留看法不一

台南火車站前鄭成功銅像已佇立近七十年。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/04 05:30

佇立火車站前廣場近70年

記者洪瑞琴／專題報導

台南火車站前廣場已「站」了近七十年的鄭成功銅像（見圖，記者洪瑞琴攝），隨配合南鐵地下化的站前廣場改造計劃啟動，銅像要不要移走？引發話題，各界看法不一。南市交通局指出，站前廣場改造首要解決交通問題。

鄭成功銅像由知名藝術家蒲添生所創作，同時也是台灣第一座以寫實手法雕塑的鄭成功全身立像，該雕像成為日後楊英風為延平郡王祠重塑鄭氏座像主要參考。銅像高度達二六○公分，於一九五七年矗立，遙望鄭氏登台的大員地區。由於深具藝術性與典範性價值，既是特殊政治時空下的產物，也是台南歷史發展與時代變遷見證，甫於今年二月獲文資審議登錄指定為一般古物。

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南市議員李宗霖表示，鄭成功來台帶來漢人移民潮，也對原住民社會造成影響，包括土地流失、文化變遷，甚至衝突，在多元族群意識抬頭的今天，南市已有延平郡王祠，建議將銅像移至此處。

文資保護協會︰無遷移必要

「火車站是城市的門面」，南市文化資產保護協會理事長曾國棟說，在台南車站前設立鄭成功銅像，台南的歷史意象相當鮮明，實在沒有遷移必要。

南市公共運輸處處長吳俁之說，站前廣場改造首要解決交通問題，交通動線更加簡化，改善過去圓環交織和衝突的複雜車流，而且把目前只能單向循環行駛的圓環改成可雙向行駛的U形道路，許多動線不用再繞行整個圓環，號誌也更簡化。

交通局︰首要解決交通問題

廣場改造案重要目的是打造行人可親近廣場，並且整合接送區、公車停靠區、計程車排班區等功能，具有人本、綠能、永續及平權等城市發展的指標意義。

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