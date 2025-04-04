《藍白惡砍》南市水利建設52.8億預算 恐被凍48億

2025/04/04 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕中央政府今年總預算遭立法院藍白陣營聯手惡砍，對台南市水利建設產生重大影響。南市水利局表示，中央原編列的水利建設補助款達五十二．八億元，最壞情況下恐遭凍結四十八億元，這將導致市府須以市款挹注，對財政造成沉重負擔。其中，尤以污水下水道與再生水計畫受到影響最大。

中央政府一一四年總預算遭立法院國民黨與民眾黨聯手刪減二○七六億元、凍結一三八一億元，刪凍金額為史上最高。

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台南市長黃偉哲指出，防洪治水工程具有延續性，若中央補助減少，將直接影響護岸整治、抽水設備建置及各項防災措施的推動，進而導致工程進度延後，影響整體防災能力。這不僅增加市府財政壓力，也使台南市在面對極端氣候時，風險進一步加劇。

影響污水道與再生水最大

黃偉哲表示，預算刪減勢必造成政策排擠，恐削弱防災韌性，提升社會安全隱憂。市府將全力與中央爭取經費，確保防洪治水工程不受影響，並向市民說明現況，以獲得支持。

水利局表示，其中，以污水下水道與再生水計畫受到影響最大，原中央補助款編列卅二．四億元，如遭凍結，恐需市款挹注廿八．九億元。污水下水道建設若經費不足，恐導致污水用戶接管與污水處理廠建設進度延宕，影響接管率及市民生活品質與環境保護。南市積極發展再生水系統，以提供穩定水源，支援高科技產業及工業區的用水需求。

若中央補助縮減，恐影響再生水廠的建設與營運，使高科技企業面臨水資源短缺風險，進而影響產業發展與經濟競爭力。

須市款挹注 造成市庫負擔

水利局說，針對水利建設經費縮減的挑戰，水利局依輕重緩急盤點計畫，並擬定應變策略，透過與中央溝通爭取支持，同時向市民說明調整措施，共同面對財政困境帶來的影響。

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