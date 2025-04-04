為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《藍白惡砍》南市水利建設52.8億預算 恐被凍48億

    2025/04/04 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕中央政府今年總預算遭立法院藍白陣營聯手惡砍，對台南市水利建設產生重大影響。南市水利局表示，中央原編列的水利建設補助款達五十二．八億元，最壞情況下恐遭凍結四十八億元，這將導致市府須以市款挹注，對財政造成沉重負擔。其中，尤以污水下水道與再生水計畫受到影響最大。

    中央政府一一四年總預算遭立法院國民黨與民眾黨聯手刪減二○七六億元、凍結一三八一億元，刪凍金額為史上最高。

    台南市長黃偉哲指出，防洪治水工程具有延續性，若中央補助減少，將直接影響護岸整治、抽水設備建置及各項防災措施的推動，進而導致工程進度延後，影響整體防災能力。這不僅增加市府財政壓力，也使台南市在面對極端氣候時，風險進一步加劇。

    影響污水道與再生水最大

    黃偉哲表示，預算刪減勢必造成政策排擠，恐削弱防災韌性，提升社會安全隱憂。市府將全力與中央爭取經費，確保防洪治水工程不受影響，並向市民說明現況，以獲得支持。

    水利局表示，其中，以污水下水道與再生水計畫受到影響最大，原中央補助款編列卅二．四億元，如遭凍結，恐需市款挹注廿八．九億元。污水下水道建設若經費不足，恐導致污水用戶接管與污水處理廠建設進度延宕，影響接管率及市民生活品質與環境保護。南市積極發展再生水系統，以提供穩定水源，支援高科技產業及工業區的用水需求。

    若中央補助縮減，恐影響再生水廠的建設與營運，使高科技企業面臨水資源短缺風險，進而影響產業發展與經濟競爭力。

    須市款挹注 造成市庫負擔

    水利局說，針對水利建設經費縮減的挑戰，水利局依輕重緩急盤點計畫，並擬定應變策略，透過與中央溝通爭取支持，同時向市民說明調整措施，共同面對財政困境帶來的影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播