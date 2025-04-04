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    長須鯨擱淺龜山島死亡 留下台灣首例完整樣本

    擱淺長須鯨的頭骨超過兩公尺。 （導演張弘榤提供）

    擱淺長須鯨的頭骨超過兩公尺。 （導演張弘榤提供）

    2025/04/04 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕今年二月宜蘭外海發現一頭大型鯨豚死亡漂流，隨後擱淺在龜山島北側。經中華鯨豚協會三月初登島調查、取樣檢驗，前天確認這條體長約十．五公尺的鯨豚，是世界第二大海洋哺乳類動物「長須鯨」，這也是台灣擱淺史上首例留下完整個體的長須鯨樣本。

    第2大海洋哺乳類動物

    中華鯨豚協會在臉書分享，二月十二日在宜蘭大溪漁港外海發現大型鯨豚漂流於海面後，出動空拍記錄珍貴影像，體長推估超過十公尺，由於未如預期擱淺上岸，當時以目擊事件結案。

    三月三日有民眾於龜山島北側龜首湖（龜潭）岸際，發現鯨豚擱淺，受限現勘陸路無法安全抵達，中華鯨豚協會廿七日在海委會海保署等單位協助下，順利搶灘登島取樣，並經國立自然科學博物館博士姚秋如檢驗，四月二日確認是珍稀的長須鯨。

    中華鯨豚協會表示，這頭長須鯨的脊椎骨生長板未癒合，屬年輕個體，性別暫無法確認，脊椎中突多處有斷裂，暫無法判斷為死前或死後造成，但腸胃道內有糞便，推測死前仍有進食。

    協會指出，長須鯨體型僅次於藍鯨，成熟體長可達廿二至廿三公尺，體重約四十至五十噸，國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危等級列為「易危」物種，台灣是長須鯨北太平洋族群主要棲地分布的最南界。

    3月初有民眾於龜山島北側龜首湖（龜潭）岸際，發現1頭大型鯨豚擱淺，經中華鯨豚協會登島取樣檢驗確認是「長須鯨」。（導演張弘榤提供）

    3月初有民眾於龜山島北側龜首湖（龜潭）岸際，發現1頭大型鯨豚擱淺，經中華鯨豚協會登島取樣檢驗確認是「長須鯨」。（導演張弘榤提供）

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