今年前3月 北市遷出人口逼近4萬

今年1至3月，北市遷出人口逼近4萬人。圖為清明兒童連假，家長帶孩子到公園活動。 （記者羅沛德攝）

2025/04/04 05:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安近期津津樂道分享，稱北市去年新生兒人數創下四年來歷史新高，成為全國六都新生兒唯一人數正成長；不過從今年一至三月，北市短短三月遷出人口逼近四萬人。北市府說明，人口遷移因素很多，非單一因素影響，但從台北市人口遷出數，與稅捐處發函輔導民眾，有關中央房屋稅二．○新制必須設戶籍的時間點上，兩者有所關聯。

統計指出，台北市今年一至三月淨遷出外縣市人數達二萬九四九人，其中一月遷入四五二九人、遷出六四七三人；二月遷入五七六四人，遷出一萬二六六七人；三月遷入八○五六人，遷出人數高達二萬一五八人。

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市府推測受房屋稅2.0新制影響

針對今年前三個月共遷出三萬九二九八人，北市府表示，台北因居住成本及物價高漲，近十年遷入人口為負成長，但從台北市人口遷出數，與稅捐處發函輔導民眾，有關中央房屋稅二．○新制必須設戶籍的時間點發現似乎有關聯。

北市民政局推測，人口出現明顯跌幅可能與房地稅二．○措施有關，由於需要在三月廿四日前辦妥戶籍登記，才能享有優惠稅率，不排除於外縣市擁有房產的市民，可能為了適用較低稅率，讓戶內直系親屬遷出至外縣市設籍。

北市稅捐處說明，中央制定房屋稅差別稅率二．○新制，並自二○二四年七月起實施，住家用房屋新增需有本人、配偶或直系親屬設立戶籍之條件，才能適用自住稅率一．二％或一．○％，否則將依非自住稅率三．二％至四．八％課徵。

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