連假首日 小琉球再現萬人登島

國道清水服務區清明連假人潮眾多。（記者張軒哲攝）

2025/04/04 05:30

〔記者吳亮儀、張軒哲、陳彥廷／綜合報導〕今天是清明節連假第二天，交通部高速公路局預測國道有九處路段易塞車，建議西部國道南向用路人盡量在清晨五點前或中午十二點後出發，國道五號南向建議清晨五點前或傍晚五點後出發。此外，今天有十八處省道、快速公路和觀光風景區周邊道路易塞車。

高公局提醒今天國道9路段易塞

昨天連假首日，中部回暖晴朗如夏，國道湧現出遊車潮，國三清水服務區停車場一位難求，賣場一早就熱鬧滾滾。清水服務區指出，連假賣場營業時間提前兩小時營業，預估四天假期將湧入約十二萬人潮。

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屏東東港東琉線碼頭昨也大排長龍，小琉球湧入超過一．三萬人，總航次多達八十一，再現萬人登島盛況，旅宿業者笑說：「春假比春節還熱鬧！」

高公局預判今天車流是平日年平均一．三倍，其中南向交通量可達平日平均一．四倍。重點壅塞路段為國一南向中壢轉接道─楊梅端、楊梅─頭份、彰化系統─埔鹽系統，北向圓山─大華系統；國三南向中和─關西、快官─名間；國五南向南港系統─頭城、北向宜蘭─坪林；國十東向鼎金系統─燕巢等路段。

公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起湧現車潮。銜接高速公路部分，包含台六十四線銜接國三中和交流道、台六十五線銜接國三土城交流道、台七十四線銜接國三快官及霧峰路段、台十八線銜接國三中埔交流道、台八十六線歸仁交流道及仁德系統。

省道主要幹道易壅塞路段包含台六十一線鳳鼻至香山及竹南至玄寶大橋路段、台六十一線中彰大橋、台九線蘇花路廊及南迴公路。

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