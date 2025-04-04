國道「紅眼」班車 載客率大躍進／價格便宜、一覺到目的地 吸引年輕人、外籍背包客搭乘

不少年輕人、外籍背包客選在晚間和深夜搭國道客運中長程路線，原因除了雙鐵收班外，還考量省錢、站點多。圖為台北轉運站。（記者吳亮儀攝）

2025/04/04 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕新冠肺炎（COVID-19）疫情過後，高鐵和台鐵的運量大幅提升，中長程的國道客運漸漸衰退，不少業者因虧損退場；但近來客運業者和民眾發現，在台鐵和高鐵收班的「深夜時段」，中長途國道客運搭乘率增加不少，甚至常常滿載，原因包括票價非常便宜、睡一覺就到目的地，以及上下車站點較多，對旅客很方便，成為另類「紅眼車班」。

近年客運業者數量減少、路線也銳減，許多民眾往返中長程的運具會選擇高鐵和台鐵，但軌道運輸有收班時段，凌晨到清晨沒有列車營運，旅客轉往搭乘國道客運。

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業者：中長途深夜乘客變多

國道客運業者包括和欣、國光和統聯等都坦言，最近深夜載客率確實增加不少，「載客率還沒有完整統計，但現象非常明顯。」

和欣客運經理林景鴻表示，國道客運中長程的票價不到高鐵票價一半、甚至僅三分之一，價格很有競爭力，加上座位非常舒適，旅客選在深夜搭乘睡一覺就到目的地了。

國光客運在清明節連假也加開深夜班次，雖然僅佔整體班次約一％，但投入的車班都客滿，且發現近期中長途路線的深夜乘客需求較多，原因多是台鐵和高鐵深夜已經收班無法搭乘。

記者實際多日深夜到台北轉運站觀察，從台北到台中的中程班次、以及到台南和高雄的長程班次搭乘狀況不錯，座位較舒適的二排座客運更不時出現滿載。搭夜班車的旅客多數是年輕人和年輕外籍背包客，假日還有不少外籍移工搭夜車。

搭乘深夜車班的旅客表示：「睡一覺就到目的地了，很輕鬆」；也有人認為，搭客運比起台鐵和高鐵省下很多錢，且停靠站點較多，比較好選擇目的地，例如各大轉運站或觀光景點，也不太需要轉乘。

連續假期票價6折 提升運量

根據交通部公路局統計，國道客運的路線數目逐年減少，從二○二二年的一七三條路線，至今年已減少到一六一條路線；二○二三年國道載客量約五二一○萬人次，較疫情前衰退卅六％，收入方面大減四十二％。去年國道客運搭車人次約五四七五萬餘人次，僅較前一年微幅成長約二六六萬人次；整體收入則在每月四．七八億元到五．四九億元之間。

為提升國道客運運輸量、分流台鐵和高鐵的返鄉人流，交通部從今年起在連續假期都推中長途國道客運路線最高享六折優惠，到目的地還能有在地轉乘優惠，以及租車優惠等，吸引民眾搭乘，不過成效待觀察。

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