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    智慧農場 桃園吳承燁培育花卉創佳績

    二代花農吳承燁，連續6年獲得全國高品質聖誕紅盆花評鑑冠軍。（記者謝武雄攝）

    二代花農吳承燁，連續6年獲得全國高品質聖誕紅盆花評鑑冠軍。（記者謝武雄攝）

    2025/04/03 05:30

    記者謝武雄／專題報導

    桃園市卅一歲青農吳承燁因家裡經營花卉農園，從小跟隨父親吳俊宏學習栽培技術，就讀北科附工、虎尾科技大學都是學農業機械，但大學時代利用網路行銷自家多肉植物，賺到人生第一桶金。

    吳畢業後自創「詰雅花卉農園」品牌，將所學應用在智慧農場，在多肉植物、聖誕紅、長壽花、繡球花都有很好的成績，連續六年獲得全國高品質聖誕紅盆花評鑑冠軍，進而獲選農業部第七屆百大青農殊榮。

    吳承燁和農業改良場合作，引進「三吋盆自動裝填機」，導入「智慧化灌溉系統」、「盆栽底部淹灌系統」，改善花卉生長環境，提升品質，降低成本，增加產能及產值。

    網路行銷也是吳承燁的強項，在多個社群平台成立粉絲群，分享種植訣竅與發布新品種，展示花卉品種及栽培過程，讓消費者瞭解，培養死忠客戶，線上花卉訂購和配送服務，讓消費者在家中也能享受新鮮花卉，以繡球花為例，從原本四、五個品種，到目前二百多個品種，闖出詰雅花卉農園名號，每年四、五月旺季，供不應求。

    他在農園持續新品種花卉育種，如長壽花「魔法公主」、繡球花「詰雅天空」、聖誕紅「八塊紅」等，以去年全國高品質聖誕紅盆花評鑑為例，就拿下紅色九、十五公分盆徑的雙冠軍及「聖誕紅達人」殊榮。

    由於聖誕紅、繡球花在高溫下有生長障礙、花芽分化不完全的問題，吳承燁在農園建置風扇、水簾與自動天窗設備，讓它們在夏天時也能正常生長，打破以往花農靠天吃飯的困境，大幅降低生產成本與風險。

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