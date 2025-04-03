早療評估 桃園市婦幼衛生所揭牌

桃園市婦幼衛生所內各式治療室都很簡單明亮。 （記者謝武雄攝）

2025/04/03 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕六歲前兒童若有發展遲緩現象，必須由跨領域專業人員聯合評估，但評估作業嚴重塞車，桃園市政府為此在北區青年活動中心桃寶館三樓，成立「桃園市婦幼衛生所」，昨由市長張善政揭牌，七日起營運，民眾可網路預約（https：//reurl.cc/GnEkop），改善早療人力充足，但聯合評估塞車的窘況。

市長張善政說，桃市出生率高，市府要給年輕父母最強力後盾，感謝九家聯合評估醫院與相關專業人員的支持與投入，得以順利成立婦幼衛生所。

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市府衛生局長賈蔚表示，遲緩兒可透過「學齡前兒童發展檢核表」進行篩檢，進而由早期療育醫療機構聯合評估，包含醫師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、臨床心理師、社工師等，運用專業工具，準確瞭解兒童發展狀況，聯合評估要花很長的時間，但健保的給付非常低。

市府婦幼發展局長杜慈容表示，婦幼衛生所初期和醫療院所合作派團隊駐診，以診次為補助單位，醫師補助八千元、治療師四千元、臨床心理師五千元，若醫院出動兒科醫師與物理、職能、語言治療師及臨床心理師，則可獲二萬五千元補助。

婦幼衛生所編制有醫師、護理師、藥師、聽力師及各職類治療師等，設醫師診療室，職類治療室、聽力室等，並與聯合評估中心建立轉診通道機制。

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