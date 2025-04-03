為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園第1序位兒童送準公托 月費比照公托

    桃園市家長對公共托育設施需求高，市府除持續布建公托，托育補助2.0版也於4月上路。（婦幼局提供）

    桃園市家長對公共托育設施需求高，市府除持續布建公托，托育補助2.0版也於4月上路。（婦幼局提供）

    2025/04/03 05:30

    托育補助2.0版 準公共保母也適用 收托1名每月獎勵1千元

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公共托育設施需求高，供給能量不足待提升，市長張善政昨在市政會議宣布友善托育計畫升級2.0版，符合公托第一序位資格的兒童送托到準公共托嬰中心或準公共保母，家長可比照送托公托負擔相同平均月費，準公托、準公共保母願意收托符合第一序位兒童，每收托一名每月獎勵一千元，同時收托五名以上每名獎勵一千五百元。

    第一序位包括低收、特殊境遇等

    桃市公托第一序位資格的兒童包括列冊低收、中低收入戶、特殊境遇家庭或父母一方身心障礙中度以上、受刑一年以上無法照顧兒童，或是未成年父母、具原住民身份，或經市府社工評估有托育必要等。

    由市府補足平均月費差額

    市府婦幼發展局長杜慈容說明，這些孩子送托公托後，扣除政府補助，家長最多每月自付二千元，但若孩子是送托準公托或準公共保母，即使扣除政府補助，家長每月至少還得自付二到六千元不等的平均月費，使得家長會因經濟考量，優先選擇公托，甚至是不送托，也讓公托候補人數居高不下。

    杜慈容表示，為保障第一序位兒童就托權益，除了持續布建公托設施，四月起推出友善托育補助2.0版，是與準公托、準公共保母協力，由市府補足平均月費差額。

    實施後241名兒童家庭可受惠

    杜說，此政策等同公托資源的延伸，實施後馬上有二四一名兒童的家庭可以受惠，四百多名正在候補公托的第一序位兒童的家庭也可增加新的選項，改選擇準公托或準公共保母。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播