桃園第1序位兒童送準公托 月費比照公托

桃園市家長對公共托育設施需求高，市府除持續布建公托，托育補助2.0版也於4月上路。（婦幼局提供）

2025/04/03 05:30

托育補助2.0版 準公共保母也適用 收托1名每月獎勵1千元

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市公共托育設施需求高，供給能量不足待提升，市長張善政昨在市政會議宣布友善托育計畫升級2.0版，符合公托第一序位資格的兒童送托到準公共托嬰中心或準公共保母，家長可比照送托公托負擔相同平均月費，準公托、準公共保母願意收托符合第一序位兒童，每收托一名每月獎勵一千元，同時收托五名以上每名獎勵一千五百元。

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第一序位包括低收、特殊境遇等

桃市公托第一序位資格的兒童包括列冊低收、中低收入戶、特殊境遇家庭或父母一方身心障礙中度以上、受刑一年以上無法照顧兒童，或是未成年父母、具原住民身份，或經市府社工評估有托育必要等。

由市府補足平均月費差額

市府婦幼發展局長杜慈容說明，這些孩子送托公托後，扣除政府補助，家長最多每月自付二千元，但若孩子是送托準公托或準公共保母，即使扣除政府補助，家長每月至少還得自付二到六千元不等的平均月費，使得家長會因經濟考量，優先選擇公托，甚至是不送托，也讓公托候補人數居高不下。

杜慈容表示，為保障第一序位兒童就托權益，除了持續布建公托設施，四月起推出友善托育補助2.0版，是與準公托、準公共保母協力，由市府補足平均月費差額。

實施後241名兒童家庭可受惠

杜說，此政策等同公托資源的延伸，實施後馬上有二四一名兒童的家庭可以受惠，四百多名正在候補公托的第一序位兒童的家庭也可增加新的選項，改選擇準公托或準公共保母。

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