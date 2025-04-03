特殊寵物照護課程 新北即起報名

新北去年有3隻雪貂遭到棄養，圖中雪貂已找到新家。（新北市動保處提供）

2025/04/03 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕雪貂模樣可愛，但有飼養難度，為推廣正確飼養觀念，新北市府動物保護防疫處與新北市寵物商業同業公會合作，四月八日起推出特殊寵物照護課程，內容涵蓋飼養入門、營養學、常見疾病預防等主題，即日起報名，資訊可上動保處官網查詢。

亞馬森特寵專科醫院獸醫師王映竹說，雪貂活潑、聰明、好奇心強，但飼養不易，天生具有強烈氣味，即便做去臭腺手術，仍無法完全去除異味，需定期清潔籠舍、保持環境通風，才能減少部分異味，但仍無法根除，飼主應先評估能否接受；此外，雪貂常透過咬人表達情緒，若未適當訓練，會對孩童或初次接觸者造成困擾。

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動保處長楊淑方說，去年接獲特殊寵物通報入所案總計有十二種非犬貓寵物，分別有八隻麝香豬、三隻雪貂、四十八隻鸚鵡、廿七隻兔子、十八隻寵物龜、卅四隻寵物蛇、七隻蜜袋鼯、一隻刺蝟、一隻寵物蜥蜴、一隻土撥鼠、八隻寵物鼠等，全年收容安置數量至少一五六隻，依據《動物傳染病防治條例》及《新北市動物保護自治條例》，飼養貓、狗、雪貂、浣熊等寵物，須定期施打狂犬病疫苗，違者可處以三萬元至十五萬元罰鍰。

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