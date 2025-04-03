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    兒童繪畫賽獎金人民幣 議員批統戰

    圖為厚德國小。（記者羅國嘉攝）

    圖為厚德國小。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/03 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區厚德國小近期轉知一項兒童徵畫比賽，獎金卻標示為人民幣，市議員邱婷蔚質疑，學校不應淪為統戰機構；教育局回應，學校受鄰近佛光會請託轉貼繪畫比賽訊息，接獲反映後已主動將公告撤下；校長潘志忠表示，未來將嚴格審視資訊內容，避免引發爭議。

    教育局：已撤除公告

    邱婷蔚說，比賽獎金標示為人民幣，學生為了獲得獎金，投遞自己的創作結晶送往中國，這不是洗腦，什麼是洗腦？難道厚德國小是隸屬中國上海的學校？呼籲教育局正視，莫讓學校淪為統戰教育機構。

    教育局回應，凡學校接獲各界提供比賽或活動資訊，若符合公益性質，皆協助公告資訊，鼓勵孩子參加多元競賽，經過反映，厚德國小已撤除公告，市府也提醒校方日後應檢視計畫及公告內容，避免爭議。

    潘志忠說明，學校長期與佛光會合作辦理品德教育講座，該比賽由佛光會請求協助轉發，學校希望提供學生展演機會，未參與主辦或協辦。對於獎勵部分，校方未留意涉及人民幣，已撤除公告，目前無學生投稿參賽，校方轉知資訊時未深入審查內容，對於引發爭議深感抱歉，未來將強化資訊審核機制，轉發外部活動前嚴格篩選、檢視內容。

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