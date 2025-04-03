全國技能競賽 新北學子奪16金

鶯歌工商選手陳政杰（左一）與湯世瑜（左二）榮獲自主移動機器人職類第一名。 （教育局提供）

2025/04/03 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕勞動部主辦第五十五屆全國技能競賽，新北學子囊括十六面金牌，包含CAD機械設計製圖、CNC車床、CNC銑床、商務軟體設計、汽車板金、網頁技術、門窗木工、汽車技術、資訊與網路技術、旅館接待、中餐烹飪等項目，總計拿到十六金、十二銀、十一銅及其他九十二項獎項，共一三一人獲獎，六十八人獲得晉級全國決賽資格。

新北高工拿下CNC車床、商務軟體設計、資訊與網路技術、外觀模型創作等職種金牌。該校資訊與網路技術金牌選手謝東霖說，面對Cisco IOS與Linux等陌生技術，仰賴老師與學長指導，逐步克服難題奪冠。

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此外，三重商工榮獲CAD機械設計製圖、CNC銑床、汽車技術及板金四項金牌。板金第一名選手楊杰達表示，透過全國賽與新北市金手培訓的經驗，比賽更加得心應手、心態穩定，面對題目變化，仍能快速完成作品。

淡水商工選手卜家瑄拿下旅館接待冠軍，她說，從培訓到參賽不斷練習服務禮儀、景點介紹與英文，比賽過程雖因緊張未能完美發揮，仍藉由平日訓練有穩定表現。

鶯歌工商選手陳政杰與湯世瑜奪得自主移動機器人冠軍，兩人表示，成功來自努力、堅持與熱愛，他們犧牲玩樂時間為夢想付出，也感謝老師指導。

三重商工選手楊杰達拿下板金第一名。（新北市教育局提供）

淡水商工選手卜家瑄拿下旅館接待冠軍。（新北市教育局提供）

新北高工選手謝東霖拿到資訊與網路技術金牌。（新北市教育局提供）

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