為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北民有市場再生專案 延長至明年12/24

    新北市推動民有市場活化再生專案計畫，圖為三重成功市場現況。（記者賴筱桐攝）

    新北市推動民有市場活化再生專案計畫，圖為三重成功市場現況。（記者賴筱桐攝）

    2025/04/03 05:30

    原受理至4/1 部分案件地主反映整合不易 仍有改建需求

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為改善民有市場老舊、攤商和住宅混居及公共安全隱患等問題，新北市政府二○二三年三月卅一日起推動「民有市場活化再生專案計畫」，鼓勵市場用地加速都市更新，提升環境品質，原本受理期限至今年四月一日，但部分案件地主反映整合不易，且仍有改建需求，市府決議延長專案至明年十二月廿四日。

    市府城鄉發展局表示，早期許多市場用地位於交通便利之處，屬於地區發展核心，低樓層多半作為市場、商場和戲院使用，高樓層則是住宅，滿足住戶生活消費和娛樂需求，但受限於產權零碎複雜，基準容積率不如周邊土地及相關法規限制，導致老舊市場改建困難，隨著時代變遷，居住環境窳陋，部分市場空間閒置，引發公共安全疑慮，影響地區發展。

    全市約20處適用 6處已申請

    城鄉局指出，市府推出民有市場活化計畫，經盤點，全市約有廿處適用專案，已受理新店、板橋、三重、中和等六處申請案。其中，新店惠國市場進入都市更新審議程序，預計改建為地上卅四層、地下五層的住商大樓，並引進超市、店舖及住宅等多元使用；板橋篤行市場已完成更新地區劃定及獎勵投資核准；其餘四案審查中。

    容積率原240％ 提高至約300％

    城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛說明，符合條件的市場用地，第一階段取得土地、合法建物面積及所有權人人數五十％以上的同意書，可向市府提出申請，將劃定更新地區，並有條件提高基準容積率，從原本二四○％提高至毗鄰住宅區（約三○○％）的容積率，提升地主參與誘因，希望加速整合，依規定應回饋廿％作為社會住宅、公幼及托老等公益空間使用，增加區域公共設施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播