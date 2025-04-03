新北民有市場再生專案 延長至明年12/24

新北市推動民有市場活化再生專案計畫，圖為三重成功市場現況。（記者賴筱桐攝）

2025/04/03 05:30

原受理至4/1 部分案件地主反映整合不易 仍有改建需求

〔記者賴筱桐／新北報導〕為改善民有市場老舊、攤商和住宅混居及公共安全隱患等問題，新北市政府二○二三年三月卅一日起推動「民有市場活化再生專案計畫」，鼓勵市場用地加速都市更新，提升環境品質，原本受理期限至今年四月一日，但部分案件地主反映整合不易，且仍有改建需求，市府決議延長專案至明年十二月廿四日。

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市府城鄉發展局表示，早期許多市場用地位於交通便利之處，屬於地區發展核心，低樓層多半作為市場、商場和戲院使用，高樓層則是住宅，滿足住戶生活消費和娛樂需求，但受限於產權零碎複雜，基準容積率不如周邊土地及相關法規限制，導致老舊市場改建困難，隨著時代變遷，居住環境窳陋，部分市場空間閒置，引發公共安全疑慮，影響地區發展。

全市約20處適用 6處已申請

城鄉局指出，市府推出民有市場活化計畫，經盤點，全市約有廿處適用專案，已受理新店、板橋、三重、中和等六處申請案。其中，新店惠國市場進入都市更新審議程序，預計改建為地上卅四層、地下五層的住商大樓，並引進超市、店舖及住宅等多元使用；板橋篤行市場已完成更新地區劃定及獎勵投資核准；其餘四案審查中。

容積率原240％ 提高至約300％

城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛說明，符合條件的市場用地，第一階段取得土地、合法建物面積及所有權人人數五十％以上的同意書，可向市府提出申請，將劃定更新地區，並有條件提高基準容積率，從原本二四○％提高至毗鄰住宅區（約三○○％）的容積率，提升地主參與誘因，希望加速整合，依規定應回饋廿％作為社會住宅、公幼及托老等公益空間使用，增加區域公共設施。

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