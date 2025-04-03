「還錢於民」3/30台北場又被抓包 疑不符場地使用名目

活動當天藍營大咖皆出席宣講。（資料照）

2025/04/03 05:30

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕國民黨台北市黨部三月卅日在麥帥一橋下舉辦「還錢於民」政策說明會，兼辦黨員慶生活動，經查不只國民黨立委徐巧芯座車違規開進河濱單車道，活動舉辦也不符場地申請使用名目；管理單位回應，將函請主辦單位說明，如未依申請項目使用場地，經查證屬實，將研議停止該單位再借用。市黨部昨表示，當天上午十點現場有進行一些籃球趣味活動，但健行活動因下大雨而暫停。

國民黨市黨部：上午10點有籃球活動 健行因雨暫停

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民進黨議員許淑華批評，國民黨市黨部先是辦慶生會被抓包送摸彩券有賄選之虞，改口說活動改為「還錢於民政策說明會」，並無摸彩活動，現在又被抓包場地使用不符申請許可項目，「將市府資源當黨部資源用，便宜行事」；質疑市長蔣萬安縱容市黨部為所欲為。

許淑華批市府 縱容國民黨市黨部為所欲為

許淑華表示，依照台北市政府所屬各機關場地使用管理辦法，辦理活動內容與許可內容不相符，得廢除原許可，不退保證金，一年內不受理申請。蔣萬安最喜歡說依法辦理，希望他說到做到，依法行政。

體育局：松山民眾服務社當天申請為籃球競賽

體育局說明，台北市松山區民眾服務社於三月廿五日以辦理「一一四年社員趣味競賽活動」為由，申請借用三月卅日成美左岸河濱公園籃球場，依規定書面審查活動計畫內容為籃球競賽等體育活動後，原則同意借用。

體育局表示，將函請松山區民眾服務社說明，如未依申請項目使用場地，經查證屬實，將研議停止該單位再借用。

而這場活動當天安排趙少康、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人宣講，現場並未看到有打籃球等活動；市黨部主委黃呂錦茹當天受訪表示有租借場地，松山區黨部每三個月一次在基隆河舉辦健行活動，本來就要辦理，又碰到立委王鴻薇被罷免的事，民調有點危險，同仁就主動將活動當作王鴻薇的政治宣講活動，讓王鴻薇報告她在國會的主張跟所做的爭取。

三月卅日在麥帥一橋下舉辦「還錢於民」疑以舉辦「籃球競賽」為由申請場地借用，實際上活動當天藍營大咖皆出席宣講，包括市長蔣萬安（左一）。（資料照）

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