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    首頁　>　生活

    車輛通行證未設限 反對派鬆口放行

    2025/04/03 05:30

    〔記者劉詠韻、林承鴻／台北報導〕台北市政府五月十日起逢週末、日在永康街試辦徒步區，當地住戶可申請自用車輛通行證進出，不受影響，在台北市長蔣萬安主動率官員溝通後，原本反對的永康里里長李明瑩態度軟化；中山商圈民安里里長王俊堯則說，心中山線形公園週末有市集、人潮多，有些行人才被迫走到馬路上，並非因為有徒步區才有人走在馬路上，有點本末倒置。

    李明瑩表示，對於永康商圈徒步區，原本擔心會步上師大商圈住商對立的困境，為了讓觀光客方便進出，卻造成里民日常生活不便；她表示，蔣萬安上週率局處首長拜訪溝通，決議發放商圈周邊住戶及商家車輛通行證，另考量里民出門可能忘記攜帶通行證，因此通行證未限制數量。

    永康商圈的兩個發展協會理事長李慶隆、劉鴻翔也表示，蔣萬安上週率隊進行簡報會議，雙方討論改為徒步區後可能面臨的痛點及解決措施，肯定蔣萬安誠意和用心。

    王俊堯強調，「當地住戶才是真正的主人」，規劃徒步區需考量住戶實際的感受及便利性，必須要有很好的配套措施，且盡可能把不便降到最低。目前心中山線形公園在週六日及假日都會有市集，人潮相當多，導致想沿著線形公園散步的人得跟著人擠人，被迫走到馬路上，並非因為徒步區才有人走在馬路上，有點本末倒置。

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