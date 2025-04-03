北市永康街假日試辦徒步區 5/10起封街

市長蔣萬安表示，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源，永康街將於5月10日起試辦週六、日徒步區。（記者何玉華攝）

2025/04/03 05:30

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕台北市政府將自五月十日起，試辦永康街徒步區一個月，至六月十日止，每週六、日下午兩點到晚間八點，自信義路口的永康街到永康公園（永康街十四巷）封街，全長約二五○公尺，道路及周邊巷弄禁止外來車輛進入。四月公告期間，當地住戶及商家可到指定地點申請自用車輛「通行證」，緊急救難的救護車、消防車、復康車輛及有裝卸貨需求的車輛，在封街時段可自由進出。

蔣：城市要從車本位調整為人本位

台北市長蔣萬安昨表示，他在三月十一日市政會議裁示將永康街轉為徒步區後，很多市民分享在國外旅遊的經驗，許多國家的大城市裡，最繁榮或是最有特色的街區，幾乎都是徒步空間，這也是他的感受；他說，當走在東京澀谷時，非常享受自在走路的心情，因此決心要將台北市從以「車本位」為主的城市設計，慢慢調整為「人本位」，讓市民有更多安心行走的消費空間。

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蔣萬安強調，但也不能因發展商圈的考量，而犧牲居民的權益。近兩週他拜訪永康商圈的里長、商圈理事長一一說明，聽取里長對於改為徒步區，可能對居民造成的影響及對配套措施的建議，並召集跨局處會議討論，決定自五月十日起，開始試辦永康街徒步區，自永康街、信義路口到永康公園，週六、日下午兩點到晚間八點封街，外來車輛禁入。

緊急救難車 在封街時段可進出

蔣萬安表示，四月公告期間，當地住戶可以到指定地點申請自用車輛的「通行證」，未來仍可在封街時段自由進出。緊急救難的救護車、消防車、復康車輛也可以進入。交通局補充說明，「通行證」原則上以住所認定，由里長協助處理，試辦期間會蒐集住戶、遊客及商家的意見並進行滾動式檢討。

下一個徒步區 鎖定心中山線形公園

蔣萬安也提到，下一個目標是捷運中山站旁的「心中山線形公園」，上週六試辦兩個半小時的封街，現場人潮聚集，都很享受行人我最大的徒步樂趣，相信店家很快會看清，徒步的消費者才是商圈繁榮的真正客源。

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