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    首頁　>　生活

    工程會補助 花蓮東里國中建新大樓

    2025/04/03 05:30

    2022年918震災 校舍損壞

    〔記者花孟璟、王峻祺／綜合報導〕花蓮縣立東里國中二○二二年○九一八地震造成校舍損壞，經公共工程委員會補助七千三百三十萬元，新行政大樓昨天動土。此外，宜蘭縣四所學校部分校舍近五十年，縣府今年提報拆除重建計畫總經費約六．八億元，盼爭取中央支持。

    花蓮富里鄉東里國中教學大樓一九八七年興建，陪伴著無數師生走過學業與成長的歲月，但在三年前的池上地震中嚴重受損，經結構鑑定確認為危樓，無法正常使用，經行政院公共工程委員會現勘後，專案補助七三三○萬元規劃新校舍，讓師生們擁有更好的教學與學習空間。

    縣府表示，工程也感謝國際獅子會發起LCIF國際救援的捐款活動，襄助校舍重建費用，重建校舍的新設計包括行政與教學區串聯、人車動線分流、雨天教學空間、抗震設計提升，興建地上兩層樓建築物，一樓設有保健室、電腦教室、自然教室和行政辦公室，二樓則包含圖書室、諮商室、校長室、會計室和檔案室，空間佈置上充分滿足教學和行政雙重需求。

    宜縣4校舊建築重建 盼中央支持

    宜蘭縣府針對縣內老舊校舍進行盤點，包括羅東國小、復興國中、縣立南澳高中、成功國小等四校部分建築老舊，校方盼重建，縣府教育處向教育部提報四校建築校舍漏水、壁癌嚴重，還有內外牆剝落及空間狹小，爭取重建經費共六億八千四百一十三萬元，已向教育部提報拆除重建計畫。

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