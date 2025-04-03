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    首頁　>　生活

    保母涉虐嬰 宜地院裁定10萬交保

    2025/04/03 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣驚傳四月大男嬰疑遭合格保母施虐導致嚴重腦傷，一月十三日送醫，至今仍住院治療，家屬昨天發文踢爆並自責痛哭「送合格保母還會出事？」涉虐陳姓保母因犯罪嫌疑重大，二月十七日被檢方羈押，前天被依妨害幼童發育罪起訴，宜蘭地方法院召開接押庭，裁定十萬元交保。

    宜蘭有媽媽在社群平台發文，提到自己將四個月大孩子送托宜蘭縣府合格保母，一月二日送去卻在一月十三日嚴重腦傷，送醫開顱急救，指控保母發現孩子異狀第一時間未送醫，疑似卸責延誤就醫造成孩子腦部缺氧，左半腦損傷嚴重，四個月大卻要經歷可怕開顱手術，讓她悲痛萬分。

    男嬰母親泣訴，她應保母要求每月多給二千元副食品費用及延拖加班費，不知為何還會遇到難以置信的事，電視上新聞事件，活生生發生自己孩子身上，事發迄今她每天崩潰痛哭。

    宜蘭縣府社會處表示，涉案保母有十多年經驗，二○二二年加入公共托嬰中心，此案已進入司法調查程序，不便透露詳情，但有介入輔導協助案家，未來會加強保母教育訓練，杜絕憾事發生。

    據了解，四月大男嬰送醫前已瞳孔放大，且癲癇抽搐數次，目前在台北榮總救治，被診斷出左腦硬網膜下出血合併視網膜出血，已從加護病房轉至普通病房，病情雖有好轉，恐留下不可逆傷害。

    檢方認為保母涉嫌以不明方式搖晃或重擊男嬰，以致男嬰腦部受傷，二月被羈押後，前天依妨害幼童發育罪起訴，但保母否認犯行，宜蘭地院審酌證據，認為犯嫌重大，但因有照顧家庭需求，接押庭裁定十萬元交保，且限制出境。

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