蘇澳冷泉4/5開派對 招待國小學童

蘇澳冷泉園區已全面開園，5日當天開放兒童免費使用冷泉大眾池。（蘇澳鎮公所提供）

2025/04/03 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳冷泉園區全面開園，蘇澳鎮公所訂於五日舉辦「冷泉童FUN派對」，活動當天，國小（含）以下小朋友可免費使用冷泉園區的大眾池，鎮長李明哲歡迎大小朋友利用清明連假造訪蘇澳，體驗豐富多元的遊程。

可免費使用冷泉大眾池

蘇澳冷泉園區在每年四月到十月開放，今年的大眾池、高級湯屋區、傳統湯屋區，已在本月一日開園迎賓，五日將舉辦啟動儀式，推出「冷泉童FUN派對」，安排兒童夢想心舞台、魔術秀、泡泡秀、帶動跳、小頭家市集、摸彩，並讓兒童免費使用冷泉大眾池。主辦單位表示，現場提供表演舞台，讓孩子展現才華，歡度難忘的假期。

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邀遊客步道踏青、吃海鮮

李明哲表示，宜蘭縣春季旗艦活動宜蘭綠色博覽會，目前就在蘇澳武荖坑風景區舉行，蘇澳鎮公所今年串聯宜蘭綠博、蘇澳冷泉園區、七星嶺步道踏青，行銷在地旅遊亮點，除了泡冷泉、步道踏青，也可到蘇澳鎮內的南方澳吃海鮮、拜媽祖，歡迎大家利用連假到蘇澳小旅行。

七星嶺踏青行程，邀請宜蘭縣觀光大使協進會講師，在四月份的每週六帶領民眾登七星嶺步道，每週六下午二點在蘇澳冷泉園區集合，預留五名現場報名員額，二點半出發，沿途可觀賞壯闊山景及海港，體驗蘇澳之美，詳細活動內容，請上「水水蘇澳」臉書粉專查詢。

蘇澳冷泉泉質屬於碳酸氫鈣泉，由地表下頁岩層滲出，富含二氧化碳，水溫維持在攝氏二十二度左右，早期曾拿來製作彈珠汽水，每年夏季，蘇澳冷泉園區湧入大批泡泉人潮，被視為地方上的消暑聖地。

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