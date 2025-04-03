竹市人行道優化 13棵苦楝修剪斷頭

新竹市公道五路三段苦楝樹遭斷頭修剪，台灣護樹團體聯盟痛批市府是樹木殺手。（記者洪美秀攝）

2025/04/03 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市又見斷頭式修樹！台灣護樹團體聯盟指稱竹市府工務處進行公道五路三段的人行道優化工程，但卻採取最粗暴的斷頭式修剪方式修樹，突顯公部門缺乏樹木栽培移植觀念，更認為市府為移樹便宜行事，直接將樹砍成光禿禿的樣貌，是最糟糕的移樹示範。

民團批粗暴移樹 市府︰暫停修枝

對此，市府工務處表示，公道五路三段六六一巷口因正進行優化路口工程，且規劃行人庇護島及左轉車道，已規劃遷移大小苦楝樹共廿四株，廠商因考量維持車道安全及運輸高度限制，因此採先修枝再移樹的方式。

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對台灣護樹團體聯盟的意見，市府將微調行人庇護島配置，保留兩側人行道喬木，中央分隔島改採就地移植，維持既有路蔭大道的城市景觀。因適逢春季到來，枝葉生長較快，已要求廠商加強維護已修枝的十三株苦楝樹，其餘尚未施工的喬木會暫停修枝並取消區外移植。

台灣護樹團體聯盟及樹木景觀專家都痛批這樣斷頭式的修樹方式屢見不鮮，突顯公部門的植樹觀念待加強，尤其苦楝樹經這樣斷頭式修剪，未來要長新芽的機率變小，等於是判樹木死刑，更質疑廠商進行修剪時，本應提出相關的移樹計畫，但市府未審核就讓廠商直接斷頭式修剪，是相當粗暴及不負責的做法。

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