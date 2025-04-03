竹市兒藝節開箱 連假邀看表演

竹市兒童遊藝節今起登場，市府昨天邀請學童到新竹公園搶先開箱體驗。 （記者洪美秀攝）

2025/04/03 05:30

「飛翔樂園」新竹公園登場 安排兒童劇、雜耍特技、闖關遊戲

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市兒童遊藝節「飛翔樂園」今天起到六日共四天在新竹公園舉行，市府昨天開箱各項遊具，包括絹印、人體彩繪、兒童劇表演和音樂創作等，代理市長邱臣遠邀親子來體驗及看表演，歡度四天清明、兒童節連假。

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今年兒童遊藝節以「飛翔樂園」為主題，並規劃雙舞台、雙劇場，有兒童劇、音樂及雜耍特技，還有「風城作曲家」沉浸親子劇場、超大型氣墊遊具和親子電影院、藝術創作活動等，邀親子來新竹公園兒童遊藝節，開心度過兒童節連假。

推出氣墊遊具、親子電影院

新竹市府昨天邀請東園國小及竹蓮國小共十三班學童來新竹公園搶先開箱，包括大型氣墊遊具「奇幻冒險島」、「風城作曲家」沉浸親子劇場的音樂創作體驗，還有絹印、摺紙等藝術體驗「悠遊創作間」及科技互動「科技實驗室」等，而孔廟廣場周邊也有各種卡通人物的打卡拍照裝置，邀親子來拍照。

相約藝術體驗、科技互動

文化局說明，今年兒童遊藝節今起登場，共有十六場大舞台演出、卅六場表演藝術及說故事、五種藝術體驗、兩種科技互動，還有體感沉浸式劇場，新竹公園周邊也有闖關遊戲，活動期間完成闖關遊戲，就有機會獲限量扭蛋一次，可兌換兒藝節限定好禮，每日數量有限，送完為止。可電洽：03-5319756或洽1999為民服務專線。

交通處說明，由於會場周邊不提供汽車停車位，呼籲前往會場的民眾多加利用大眾運輸工具。搭乘火車的民眾可於新竹火車站下車後，前往地下道五號出口，再步行約六分鐘即可抵達新竹公園活動會場。搭乘高鐵的民眾，則可轉乘六家線至新竹火車站，再步行前往會場。搭乘公車的民眾，請下載「IBus_新竹市」APP查詢即時公車動態資訊。

竹市兒童遊藝節今起登場，市府昨天邀請學童到新竹公園搶先開箱體驗。 （記者洪美秀攝）

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