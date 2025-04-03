頭份四季山莊路不平 苗縣府協調改善

2025/04/03 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市四季山莊社區，由兩家建設公司共同開發，自二○○五年起，已完成八個建案，現有八百餘戶住家並陸續開發中，但社區道路因長期工程車輛進出，路面凹凸不平，陳情不斷。經縣府昨日出面協調，兩家建設公司同意刨除重鋪路面，以利用路人通行。

工程車進出 建商允重鋪

縣長鍾東錦於昨天上午偕同縣府工商發展處長詹彩蘋、立委邱鎮軍、頭份市長羅雪珠、興隆里長朱玟源及各社區委員會主委等人到場關注四季山莊社區道路問題。經現場檢視後，兩家建設公司同意對不堪使用的路面進行刨除，並重新鋪設瀝青混凝土，使路面恢復平整，並將重新劃設標誌、標線以及清理水溝淤泥，以維護行車與行人安全。

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詹彩蘋表示，縣府自二○一一年起，便開始協調該路段的問題。當時建商希望由公所接管道路，但公所認為應等開發完成後再進行接管，隨著居民多次陳情，縣府決定加快處理進度，並計劃改善花園北路至花園東路段約九百公尺的道路，特別是針對人孔蓋高低不平的問題進行調整。

鍾東錦表示，四季山莊未來將發展為約二千戶的大型社區，完善基礎建設尤為重要。除主道路的修繕外，部分社區內道路因法規限制仍需另行協調，承諾縣府將研議自治條例的解套方案。

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