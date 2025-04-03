台中蓋國際標準室內自由車館 體育署審查

清水區牛埔仔公園腹地寬廣，盼能順利爭取設置擁有室內國際標準的自由車賽道的場館。（記者張軒哲攝）

2025/04/03 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市是國內自由車國手培育搖籃，目前在清水鰲峰山已有一座符合國際標準木質賽道的室外自由車場，去年九月各界爭取於清水區牛埔仔公園設置擁有室內國際標準的自由車賽道場館，預估費用十億元，中央負擔四億元，台中市府將自籌六億元。時隔逾半年，清水居民關心最近進度，市府指出，興建計畫由體育署審查中，運動局將持續追蹤。

台灣發展自由車運動已有卅年，台中市籍好手成績更有目共睹，近期大甲高中自由車隊等選手代表台灣，今年遠征馬來西亞參加亞洲自由車場地錦標賽，勇奪二金四銀五銅佳績，國內目前仍缺乏國際主流的室內二五○公尺賽道，期盼符合國際主流的賽道盡快完工，讓台中體育建設發展更上一層樓。

請繼續往下閱讀...

市府運動局指出，去年初教育部體育署開放補助計畫時，運動局即擇定清水牛埔仔公園規劃建置二五○公尺賽道室內自由車館，在市議會議長張清照及立法院副院長江啟臣等諸多民意代表支持下，於去年六月底提報台中國際自由車館興建計畫，向中央爭取補助，市議員楊典忠日前也向運動局長游志祥了解進度。

運動局指出，目前仍由中央審查中，待體育署審核通過補助後，盡快展開興建工程，為自由車選手打造專業訓練環境，延續賽事佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法