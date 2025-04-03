《台中》腸病毒升溫 醫界估今年將進流行期

大甲李綜合醫院團隊到幼兒園陪孩童過兒童節，同時宣導注意腸病毒。（記者張軒哲攝）

2025/04/03 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕國內今年已經有二例嬰兒感染「伊科十一病毒」併發重症死亡病例，台中市上週腸病毒門診就診人次為四八三人，大甲李綜合醫院小兒科主治醫師余秋霖表示，每年四月起腸病毒會開始進入高峰，其中，腸病毒七十一型是造成重症、有「兒童殺手」號稱，依據小兒科醫學會預估，今年恐會進入流行期，家長與孩童要做好防護措施。

台中市府衛生局指出，清明連假到來，且即將進入腸病毒流行期，由於國內已有新生兒腸病毒重症死亡個案，呼籲孕媽咪及民眾如前往人群聚集的場所時建議戴口罩、加強手部衛生及呼吸道咳嗽禮節等，減少腸病毒傳播風險。

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「兒童殺手」 上週483人次就診

余秋霖提醒，大甲媽祖在兒童節當天起駕遶境，如果要參加媽祖遶境，口罩一定要戴好、戴緊，避免感染病毒。醫師也提醒小朋友，遊戲後一定要注意手部的清潔與消毒，更不要把手放入嘴巴中。李綜合醫院團隊昨也到幼兒園舉辦兒童節活動，同時宣導注意腸病毒。

醫師呼籲戴口罩、勤洗手

台中市府衛生局指出，正確「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟及「洗手五時機」，吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後，平時也可以稀釋漂白水後進行環境清消，孩童如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染的風險，維護自身及家人健康。

衛生局提醒，腸病毒主要症狀有嘔吐、腹瀉、發燒、肌肉痠痛等，多數病患在七天內即可痊癒；若出現腸病毒重症前兆病徵，如嗜睡、肌躍型抽搐，類似受到驚嚇的突發性全身肌肉收縮動作、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應儘速前往台中市十三家腸病毒責任醫院就醫治療，維護幼兒健康。

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