彰化還有二段式左轉 認明「白色騎士」標誌

彰化還有二段式左轉，警方強調，認清「白色騎士」標誌。（記者劉曉欣攝）

2025/04/03 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣還有二段式左轉？有民眾收到罰單，才驚覺還有路口騎機車必須二段式左轉，警方表示，員警攔查二段式左轉的路口，就是必須有白色騎士與箭頭圖案的牌面，一旦攔查，違規者開罰六百到一千八百元。

有民眾表示，因為有部分路口已經取消機車二段式左轉，以為彰化縣已經沒有二段式左轉，直到被開 罰單才發現，原來二段式左轉標誌還是存在，但這樣一來，哪個路口需要二段式左轉，哪個路口不必，根本記不住。

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警方強調，機車騎士不必死記，只要認清標誌就好，如果需要二段式左轉路口，就會有藍底牌面標誌，上面印有白色騎士與箭頭圖案，須依照規定行駛。

警方表示，彰化市在交通流量大的多路口或是易肇事路口，還是有二段式左轉，用路人行車應依照交通標誌規定。

機車駕駛人行經設有二段式左轉標誌之路口，如未依規定二段式左轉者，可依據「道路交通管理處罰條例」第四十八條處罰六百到一千八百元。

不過，也有民眾認為，雖然要有看到「白色騎士」的牌面才必須二段式左轉，但有的路口實在車流量太大，還是會習慣二段式左轉，尤其有的路面雖然沒有「白色騎士」標誌，仍保留待轉區，就會視車流情況，以安全為最高原則。

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