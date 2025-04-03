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    首頁　>　生活

    清明連假交通疏導 南投6風景區推滿場預告

    2025/04/03 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕清明四天連假今天展開，連假期間預計會有很多南投遊子返鄉掃墓祭祖，縣內風景區也將湧入外地遊客，南投縣警局規劃多項交通疏導措施，其中列出名間鄉濁水公墓等五鄉鎮多處易壅塞公墓區，今起到六日將有員警指揮交通取締違規，而紫南宮、日月潭、九族文化村、清境、合歡山、溪頭等六處風景區，只要停車場達八成滿就會通知，請遊客先轉往他處。

    5鄉鎮易壅塞公墓 加強取締

    清明連假預計會有很多外地遊子返鄉掃墓，南投縣警方預估，名間鄉濁水公墓員集路與名竹路口；竹山鎮第一公墓大智與加正路口、德山寺公墓、鯉南路第十三公墓、懷恩堂出入口東鄉路；鹿谷鄉第三公墓中正路、金寶塔外湖產業道路；魚池鄉十二號公墓、頭社九號公墓；集集鎮第二公墓等，易出現壅塞，三日到六日每天上午八時到下午四時，會有員警現場指揮交通，或指揮改道行駛，並嚴格取締併排等違規。

    南投縣警方也針對風景區易壅塞情況，鎖定合歡山、清境、溪頭、日月潭、紫南宮、九族文化村等六個遊客多的風景區，只要停車場達八成滿，就會以CMS電子看板，及在警廣和縣警局官網公布，提醒遊客暫不要進入該風景區，可先改往他處遊玩。

    此外，警方也在烏溪線和濁水溪線，各一組大型重型機車隊巡邏，發現壅塞路段即通報並協助疏導。

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