日月潭「螢」河夜遊 5大據點推遊程

日月潭四至五月進入螢火蟲季，民眾白天可在五大賞螢據點參與遊程，晚間體驗「螢」河夜遊樂趣。（李榮芳攝，日管處提供）

2025/04/03 05:30

賞螢季開跑 桃米螢況已達3成 日管處︰白天可遊湖、騎自行車

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區四至五月進入螢火蟲季，今年雨水充足，目前桃米賞螢區螢況已達三成，日月潭風景區管理處表示，今年大日月潭地區規劃桃米、東光、水社、頭社、潭南等五大賞螢據點，各地都有導覽遊程，白天可搭配生態探索、SUP遊湖、自行車漫遊，晚間體驗夏日「螢」河夜遊樂趣。

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桃米推生態探索 水社玩SUP立槳

日管處表示，潭區賞螢從四月三日一直到五月廿六日，推出一系列賞螢結合在地特色的體驗活動，遊客在桃米賞螢區，白天可參加魚蝦生態探索、樹葡萄採果、夜間賞蛙等，在東光地區可在木屐囒山欣賞田園景觀，在水社則可安排自行車漫遊、SUP立槳等活動。

頭社訪聚落文化 潭南體驗手作

另在頭社賞螢區，可參加生態導覽、走訪古日潭聚落文化，位在丹大的潭南賞螢區，則結合當地布農族手作體驗、歌舞表演等，民眾可選擇喜愛的賞螢據點參與白天遊程，晚間再由各休閒農業區或協會進行賞螢導覽，可從早玩到晚，相當適合全家大小一起體驗。

今年雨水充足 潭區螢況可期

賞螢區之一的桃米休閒農業區推展協會表示，今年潭區賞螢遊程從四月三日開跑，從三月下旬就有零星螢火蟲出現，目前螢況來到三成，已達賞螢的生態觀光水準，由於今年雨水充足，螢火蟲食源豐富，預計今年螢況不錯，桃米在四月十二日至五月一日達到高峰，可望讓參與遊客體驗到置身「螢」河的夜遊樂趣。

日管處也提醒，為守護螢火蟲生態資源，遊客應避免自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢單位聯絡，並遵守「三不一沒有」原則，不吵雜喧嘩、不捉螢火蟲、不用手電筒直接照射，以及沒有光害，建議用紅色玻璃紙包覆手電筒，降低對螢火蟲的光線干擾，共同維護螢火蟲棲地，詳情可上網www.sunmoonlake.gov.tw/Activities/firefly。

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