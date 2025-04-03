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    清明連假訂房率 馬祖奪冠

    連江縣的清明節訂房率都破六成，是全台最高。圖為馬祖北竿。（記者吳亮儀攝）

    連江縣的清明節訂房率都破六成，是全台最高。圖為馬祖北竿。（記者吳亮儀攝）

    2025/04/03 05:30

    〔記者吳亮儀、黃子暘、楊媛婷／綜合報導〕今天起清明節四天連續假期起跑，交通部觀光署統計，全台連假前三天的訂房率平均僅約四十七％，比去年同期的四十九％還低；連江縣則異軍突起，連續三天訂房率都破六成。

    交通部長陳世凱昨到高公局視察連假的國道疏運情形，他表示，預估今天出現南下車潮的高峰期、北上高峰期是五日，請駕駛人善用「一九六八」APP掌握即時路況。

    清明連假前三天平均訂房率，最高前三名依序為連江縣六十六．一二％、台北市六十一．六五％及苗栗縣五十九．七五％。觀光署認為，應是四月開始的台灣觀光一○○亮點「馬祖藍調時光—跳島大坵抽鹿角」活動，帶動馬祖觀光旅遊及訂房率。

    國家森林遊樂園區 兒童免費入園

    而慶祝四月四日兒童節，農業部林業及自然保育署也宣布，十三處國家森林遊樂園區，十二歲以下兒童即起到六日都可免費入園，還可免費體驗烏來台車與太平山碰碰車，享受有滿滿芬多精的森林浴。

    林保署管理的森林遊樂園區遍布北中南東，包含內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、太平山等。

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