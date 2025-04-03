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    太魯閣號事故4週年》家屬重回舊地「未進隧道就哭了」

    交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」昨搭台鐵前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

    交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」昨搭台鐵前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

    2025/04/03 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天為台鐵太魯閣號四○八車次事故四週年，交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」再度搭上台鐵四○八號車次，由台北出發前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光，追悼罹難者，並傳遞對公共安全的重視。

    罹難者家屬表示，雖然過了四年，但那些畫面仍然歷歷在目，四年來，家屬在哀痛中努力前行，推動台鐵組織改革、成立外部監督小組，並保留事故車廂作為未來的安全教育展示，讓這起事故成為公共安全提升的轉捩點。

    家屬表示，今年與政府單位、台鐵爭取了不同以往的紀念方式，設計紀念燈光呈現對家人的愛與承諾，提醒所有人記住安全重要性。隧道燈光啟用前，家屬已經前往隧道測試多趟，不過昨天正式啟用時，家屬還沒進入隧道仍忍不住淚流。

    不過，這項紀念燈光工程被質疑要價八一三八萬元、每年僅亮四月二日到六日共五天，價格實在太貴；台鐵公司說明，實際金額除燈具與基礎工程外還涉及多項因素，例如燈光架設在正線營運區段，僅能於夜間斷電封鎖施工，工時短、施工難度高，人員與機具調度成本也提高。

    另外因地點偏遠，燈具設計結合藝術美學與環境融合，並由專業設計團隊量身規劃與模擬，都屬非標準性設施，整體成本相對增加。

    交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」昨搭台鐵前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

    交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」昨搭台鐵前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

    交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」昨搭台鐵前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

    交通部與台鐵公司、罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」昨搭台鐵前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光。（「太魯閣的眼淚」提供）

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