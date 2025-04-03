左側卵巢輸卵管手術錯切右側 北醫、執刀醫判賠定讞

北醫手術醫療疏失，高等法院改判北醫、醫師應連帶賠償六十萬元確定。（示意圖，中央社資料照）

2025/04/03 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕卅八歲女子因左側卵巢巧克力囊腫到台北醫學大學附設醫院（北醫）就診，醫師診治後進行手術，原本是手術切除左側卵巢及輸卵管，術後，她發現醫師竟然切除右側卵巢及輸卵管，她因左側囊腫疼痛依舊，再度接受手術切除左側卵巢及輸卵管，導致喪失生育能力，提告求償，一審認定有醫療疏失，判北醫及醫師應連帶賠償九十萬元；上訴後，高等法院改判北醫、醫師應連帶賠償六十萬元確定。

女病患提告指出，因左側卵巢巧克力囊腫，自二○一三年起至北醫就診，二○一六年十一月醫師告知，因藥品治療無效，建議摘除左側卵巢，因尚有右側卵巢，不致影響生育能力，她同意進行切除手術。

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女病患術後發現，醫師竟切除其右側輸卵管、卵巢，因她左側卵巢囊腫病症始終未改善，隔年四月只好由醫師再施行腹腔鏡左側輸卵管卵巢切除手術。

害女喪失生育能力

女病患指控，因醫師疏失，導致她喪失生育功能，罹患憂鬱症、曾吞食安眠藥自殺未果，要求北醫和醫師連帶賠償八百萬元。

北醫、醫師指稱，女病患知悉除左側卵巢，右側卵巢亦有囊腫與腹痛，二○一六年十月，醫師檢查後已向她說明右側卵巢囊腫病灶位置及病因，且經她同意，才進行右側輸卵管卵巢切除手術，已盡告知說明義務，手術記錄單亦記載為腹腔鏡右側輸卵管卵巢切除，無損害賠償責任；麻醉同意書記載手術部位為左側卵巢，乃誤載所致。

台北地院審理認為，依女病患病歷資料，無法證明醫師在第一次手術前已向她說明及經她同意切除右側卵巢及輸卵管，有明顯過失，判北醫和醫師應連帶賠償九十萬元。全案上訴高等法院。

高等法院：

醫師術前未告知 有疏失責任

高院審理認為，醫師第一次手術前、中，均未告知女病患和家屬是切除右側卵巢及輸卵管，違反醫師法、醫療法等規定，有疏失責任；另外，無證據證明女病患喪失生育能力與該手術有相當因果關係，改判北醫和醫師連帶賠償六十萬元確定。

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