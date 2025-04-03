李靚蕾淚灑立院 呼籲建置兒童工作證制度

民進黨立委范雲（右二）昨呼籲建置兒童工作證制度，阻斷惡狼再犯機會。歌手王力宏前妻李靚蕾（左一）也現身力挺。（記者廖振輝攝）

2025/04/03 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕兒童節前夕，歌手王力宏的前妻李靚蕾昨天以「建立兒童工作證制度」連署發起人身分，現身立法院為兒少基本權益請命，甚至一度哽咽落淚，她呼籲大家連署改變制度，確保所有接觸兒少的工作者沒有虐童、性犯罪紀錄。

把關兒少工作者 無虐童、性犯罪紀錄

民進黨立委范雲昨偕同民團召開「兒少保護漏洞百出，建置兒童工作證制度，阻斷惡狼再犯機會」記者會。

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范雲說明，目前以建置「不適任資料庫」的方式，檢核曾有性侵猥褻等行為之加害人不得接觸兒少；但該制度至少有六大漏洞，包括不需立案就不用查詢資料庫，掛一漏萬、難以全面監管，未落實查詢釀成傷害，期限一過就完全消失，查詢權限極為限縮，查得到也禁不了等。

勵馨基金會副執行長王淑芬提醒，兒少一直是性侵害的高風險族群，根據衛福部二○二三年通報統計資料顯示，未滿十八歲的兒少族群佔五十五％，其中有一七二件加害人是安置機構工作人員、志工、學校教師等。

不會教小孩行動聯盟常務理事曾穎凡比喻，一般商業公司申請政府補助，都要繳交公司和負責人的信用證明、無欠稅證明；兒童工作證等同於信用證明、良民證的程序，不該被嫌麻煩，畢竟牽涉的是兒童安全。

人本教育基金會執行長馮喬蘭呼籲，建置兒童工作證刻不容緩，可參考英國全國防止兒童虐待協會（NSPCC）規劃的兒童安全訓練課程，透過規劃領證的簡短課程，讓所有接觸兒童的工作者可獲得覺察避免虐待、尊重兒童權利等基本知能。

李靚蕾建議，若主管機關認為保護性罪犯的人權和隱私更為重要，無法同意公布性罪犯個資，至少要讓大家知道誰不是性罪犯，以提供兒少需要的保護。

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