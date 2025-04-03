兒盟：近7成兒少每天黏螢幕 社群沉迷影響身心

兒盟公布《2025年兒童休閒娛樂現況調查報告》，發現休閒時間孩子幾乎都在「黏螢幕」，呼籲家長幫助孩子放下手機、走出數位世界，提供多元活動、培養規律運動習慣等。（兒福聯盟提供）

2025/04/03 05:30

〔記者吳柏軒、楊綿傑／台北報導〕兒童節前夕，兒福聯盟昨日公布最新調查兒童休閒狀況，五到九年級孩子休閒時都在「黏螢幕」看影片、玩遊戲，且因依賴社群媒體加劇心理壓力與身體不適，呼籲家長合理管控手機、帶孩子規律運動，讓休閒轉化成孩子成長活力。

近一成國小生日玩逾8小時

兒盟昨日公布「二○二五年兒童休閒娛樂現況調查報告」，針對五至九年級學生共回收一四一○份問卷，發現主要休閒娛樂是玩遊戲（手機、電腦等），且每天玩的比例，國小達四成四、國中達六成四，甚至有近一成國小生一天玩超過八小時；相較世界衛生組織統計國際青少年卅四％每日玩電玩，台灣學子超出許多。

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社群媒體使用方面，國中生較國小生更依賴社群，三成二國中生長時間使用社群會感到身體不適，二成不能用社群時會煩躁、靜不下心，顯示社群沉迷影響兒少身心健康。

兒盟呼籲，家長應多提供實體與戶外活動，讓孩子放下手機，走出數位世界，並與孩子制定3C使用協議，明定時間、內容與場合，或用App設定「無螢幕時段」，也可培養孩子規律運動習慣。

青少年自殺率升

學者：與離婚率、網路使用正相關

另外，台大中信兒家研究中心昨發表「OECD家庭資料庫：台灣家庭與兒少權益指標的比較二○二四年版」報告書，台大社工系副教授郭貞蘭指出，台灣青少年自殺死亡率呈現上升趨勢，從二○二一年每十萬人四．五人上升到二○二三年的每十萬人七人，顯示心理健康問題日益嚴重。

台大健康行為與社區科學研究所所長張書森分析，年輕族群自殺率上升，與父母離婚率、網路使用率成正比。應協助青少年發展自助、求助、互助的能力；營造友善環境，減少對單親家庭刻板印象；規範網路、媒體和戲劇自殺相關內容，避免模仿及自殺常態化；校園防墜及減少青少年心理認知上的自殺可行性等。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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