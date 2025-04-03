學界調查：台灣2成兒童 缺乏運動習慣

國科會補助「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」，2日發布最新調查，研究團隊針對3到6歲兒童及國小7、8歲學童進行長期追蹤，解析兒童身體動作發展樣貌。（記者吳柏軒攝）

2025/04/03 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕兒童身體動作發展，攸關健康、腦力、認知、社會適應及學業，但學界調查，發現台灣七到八歲兒童約二成缺乏運動習慣，以及男童善於粗大動作、女童在精細動作表現較優，建議家長提早培養孩子運動習慣，也可鼓勵參與家務，政府甚至可推出親子「動滋券」促進運動。

WHO建議兒少每週運動7小時 美國達標者42％、台不到2成

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國科會補助「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」，研究團隊昨天發布最新調查，長期追蹤三到六歲兒童（一一七五個樣本）、國小七、八歲學童（二三六五個樣本），解析身體動作發展。

運動有助腦力、注意力發展

負責執行計畫的台灣師範大學幼兒與家庭科學系教授張鑑如表示，世界衛生組織（WHO）跟衛福部都認可運動可促進兒童生長，有益肌肉與骨骼系統、協調性，也有助腦力發展及注意力，但兒童動作發展常被忽略，甚至運動不足恐釀發展遲緩問題。

張鑑如指出，團隊發現，孩子們在粗大動作（單腳連續跳、靠牆倒立等）方面，平均是男童優於女童，精細動作（用筷子、鍋鏟翻煎蛋等）則是女優於男，但長期來說，小時候有多元動作訓練，長大都有好處。

但張鑑如表示，台灣七、八歲學童無規律運動者占約二成，另外WHO建議兒少每週運動七小時，台灣達標者不到二成，美國則有四十二％；還有運動達中、高強度（游泳、籃球、快跑）的台灣學童僅有三成多，比日本六十三％還低。

鼓勵參與家務 提早培養運動習慣

張鑑如認為，做家事也有助兒童動作發展，包含拖地、倒垃圾、擦桌子、摺衣服等，都與兒童發展粗大或精細動作成正相關，其他活動如公園野餐、逛市場、玩拼圖等也可提升動作發展，家長喜愛運動、孩子也會跟著動，但須注意性別平衡發展；學校可以增加體育時數、鼓勵社團活動；政府則應宣導兒童身體發展，甚至推出「家庭親子運動消費券」、增加公園綠地等，讓兒童健康成長。

台灣兒童身體動作發展調查（資料來源：台師大教授張鑑如製表：記者吳柏軒）

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