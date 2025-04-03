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    首頁　>　生活

    （台南）新營民眾助逮車手 領到首筆檢舉獎金

    2025/04/03 05:30

    〔記者楊金城／新營報導〕警政署四月一日宣布「百斬計畫獎五萬號召全民檢舉車手」，新營區陳姓民眾建功，報警抓到遠從香港來台的杜姓車手，成為全國首件拿到檢舉獎金五萬的民眾，台南市警察局局長林國清昨天到新營警分局頒發破案茶。

    警方查出香港籍四十四歲杜男，在三月下旬以旅遊名義入境來台，前天從嘉義市搭乘火車到新營，下車後租用YouBike到ATM提款。

    杜男提款地點就在新營分局隔壁新營區農會的提款機，十分大膽，四十多歲陳姓民眾剛好到農會辦事，看見杜男持續提領現金，實在怪異，直覺疑為領取詐騙贓款的車手，趕緊向新營中山派出所報案。

    警員王志立、胡凱銘立即前往查處，一番盤查後，杜男坦承是車手，交出身上現金十五萬多元及兩張提款卡，昨天被移送台南地檢署偵辦。

    陳姓報案人發揮熱心、正義感檢舉抓到香港來的車手，他說，一開始只想民眾不要受害，並不知道有檢舉獎金五萬元。成為全國首位領到檢舉車手獎金，相當開心。

    林國清說，警政署攜手民間企業推「百斬計畫獎五萬」專案，號召全民檢舉車手，除縮短簡化檢舉流程，抓到即頒發外，並以五萬重賞刺激民眾的正義。

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