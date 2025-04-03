（台南）「無影藏」10週年徵件開跑 首獎15萬元

「in臺南．無影藏」南市文化資產影像競賽徵件活動開跑。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年第六屆「in臺南．無影藏」台南市文化資產影像競賽，以「ΘPEN時光膠囊」為主題，徵件活動昨開跑，總獎金四十五萬元，其中首獎十五萬元，廣邀各界高手為台南留下珍貴文化紀錄。

南市文化局代理局長林韋旭表示，「無影藏」也有「無隱藏」的諧音，意味著在鏡頭的捕捉下，文化資產的美、歷史的痕跡是不會被隱藏的，可以透過影像流傳到後代年輕的朋友來觀看、發現，延伸更多可能性，因此希望用影像方式，為台南文化資產留下美麗的紀錄。

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「in臺南．無影藏」活動滿十週年，昨日啟動儀式，包括競賽獎座設計者陳啓村藝師與歷屆得獎者參與，共同宣告徵件競賽以及「十週年特映」活動開跑。

文化局表示，今年徵件視覺以「ΘPEN時光膠囊」為設計主軸，藉由影像連結台南歷史與未來，鼓勵創作者透過獨特視角與創意詮釋文化故事。競賽即日起徵件至六月三十日下午五時，歡迎全國民眾參與，藉由影像為文化見證，讓這片土地的故事持續發光。

「十週年特映」活動，則分別於四月廿七日、五月十八日及六月八日，精選歷屆十八部得獎作品，並邀請歷屆得獎導演與評審、觀眾深度對談。詳情可上臉書粉絲團「in臺南 無影藏」查詢。

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