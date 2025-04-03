高雄婦掃墓「搖擺蚊」卡眼3天 染蜂窩組織炎

夏季至郊外活動應慎防恙蟲病，高雄壽山步道部分涼亭放有防蚊液供山友使用。（高市衛生局提供）

2025/04/03 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕恙蟲病以夏季為流行高峰，截至三月底全國已有九人確診，高雄市尚無個案，清明掃墓及郊外活動，須小心蚊蟲飛入眼睛釀禍，以及恙蟲叮咬引發感染。高雄五十八歲婦人祭祖整理墓園時，眼睛遭「搖擺蚊」飛入，三天後左眼腫脹痛到完全睜不開，醫師檢查發現左眼眶已感染蜂窩性組織炎。

衛生局提醒 郊外活動防恙蟲叮咬

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，婦人就醫時，左眼眶紅腫熱痛、眼瞼嚴重下垂，視力僅剩○．五，同時出現結膜水腫、有毒性角膜水腫與充血，左眼眶出現蜂窩性組織炎，在上結膜穹窿深處發現有小砂礫、雜屑，同時發現兩隻小蚊蟲，其中一隻還會動。

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洪啟庭事後請教台大昆蟲系教授蕭旭峰，確定為搖擺蚊的一種，到了傍晚開始活動，常見在戶外活動的民眾的頭頂上群聚飛舞。

患者因掃墓一邊除草，驚動搖擺蚊而遭侵入眼睛，特殊體質者會出現急性過敏反應，如皮膚紅腫、搔癢、鼻炎或結膜炎，嚴重者產生蜂窩性組織炎，甚至會發生吞嚥困難和氣喘。

此外，恙蟲病截至三月底，全國已有九人確診，往年四、五月病例數會逐漸攀升，衛生局提醒戶外活動返家後儘速沐浴更衣，若出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大及皮膚出現紅色斑狀丘疹或無痛性焦痂，應儘速就醫。

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