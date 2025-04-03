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    高雄中央公園寵物餐廳動物展演 遭控強迫擺拍

    動保團體控訴寵物互動園區飼養環境惡劣，強迫動物擺拍。（亞洲善待動物組織提供）

    動保團體控訴寵物互動園區飼養環境惡劣，強迫動物擺拍。（亞洲善待動物組織提供）

    2025/04/03 05:30

    〔記者葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕中央公園寵物餐廳附設動物區，遭動保團體控訴環境惡劣、強迫動物擺拍，要求撤銷展演許可；觀光局與農業局允諾持續不定期稽查，確保動物有友善環境。

    動保團體批不友善 籲撤銷許可

    多個動保團體昨天出面控訴，亞洲善待動物組織倡議專員林婷憶指出，中央公園內新設的「天使＆惡魔」寵物互動園區，四四○坪卻飼養超過廿種動物、共一五六隻，經五度到場調查，發現動物活動範圍嚴重受限，且強迫動物須和遊客近距離接觸，才能取得食物。

    林婷憶指控，調查員目擊一隻狐獴激烈掙扎後從高處摔落地面，另一隻三分鐘被六組遊客輪流抱著擺拍。台灣動物平權促進會執行長林憶珊批評，全球逐步淘汰動物展演，高雄卻反其道而行，要求撤回展演許可。

    市府︰不定期稽查 要求改善

    對此，農業局長姚志旺指出，市府立場是維護動物福利，後續會邀專家再度會勘，請業者改善，若無法改善，嚴重可撤銷許可證。觀光局表示，將與動保處持續不定期稽查，確保動物有友善的飼養環境。

    業者允立即調整 優化活動空間

    「天使＆惡魔」寵物互動園區則承諾會立即調整改善，優化動物活動空間。

    鳳中校狗害騎士摔車 校長挨告

    此外，國立鳳山高中校狗「羅羅」，今年元月一日凌晨在路上狂奔，逆向與機車對撞，「羅羅」當場死亡，騎士黃男因傷兩個月無法上班，黃向校方求償卅四萬元，兩度調解破局，黃對校長吳曉暢提告，希望校方負起責任。吳曉暢說，多次對黃姓騎士表達關懷，他提出的賠償金額校方難以負擔，經由法律顧問建議，決定交由法院仲裁。

    多個動保團體召開記者會，呼籲高市府撤銷展演許可。（記者葛祐豪攝）

    多個動保團體召開記者會，呼籲高市府撤銷展演許可。（記者葛祐豪攝）

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