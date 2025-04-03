供料、物價飆漲》高捷小港林園線 延至2034年完工

2025/04/03 05:30

岡山路竹延伸線也可能延後 捷運局︰會全力趕工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不只高雄捷運黃線延至二○三四年完工，捷運局長吳嘉昌昨天證實，受供料與物價飆漲影響，原定二○三○年完工通車的捷運小港林園線，也將延至二○三四年，岡山路竹延伸線全線完工期程也可能延後。

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小港林園線修正期程 交通部建議

吳嘉昌昨天在市議會報告時指出，捷運小港林園線因疫情蔓延、戰爭動亂及物價波動等原因，建設經費比核定時不足，因此啟動修正計畫作業，於二○二三年八月提報小港林園線修正計畫至交通部審議，經交通部去年九月召開審查委員會後，於今年二月十七日提報交通部續審，修正後計畫期程將展延至二○三四年。

捷運小港林園線全長約十一．五九公里，設六座地下車站及一座高架車站，路線行經小港區及林園區，串連臨港工業區、新材料循環產業園區。

藍議員︰輕軌通車 3捷運線跳票

對此，國民黨議員黃香菽指出，高雄捷運四線齊發，除了輕軌全線通車外，其他三條都跳票，原訂二○二八年通車的捷運黃線，已經宣布延至二○三四年全線通車，今年三月底黃線第一階段的最新實際進度三．六一％、超前○．一九％。

黃香菽說，原定二○三○年通車的小港林園線，捷運局表示也要延到二○三四年通車，她擔心預計二○二九年全線完工的岡山路竹延伸線，恐怕也會跳票。

吳嘉昌回答說，捷運小港林園線的修正期程，是交通部給市府的建議，因台灣現在整體軌道期程都向後延，主要是受到供料與物價飆漲影響。

岡山路竹延伸線 內部檢討中

至於岡山路竹延伸線，吳嘉昌表示，因為牽涉路竹、湖內省道台一線的拓寬，及自來水工程的延宕，目前內部正在檢討，完工期程也可能延後，但會全力趕工。

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