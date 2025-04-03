「台灣祭」加墾丁旅遊 估5萬車潮南下

清明連假前兩日為南下車流、後兩日為北上車流高峰，屏東警方規劃祭出相對應的分流及交通管制措施。（記者陳彥廷攝）

2025/04/03 05:30

警方規劃轄內交通熱點 祭出相對應分流、交管措施

〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明連假南台灣音樂盛會「台灣祭」將於今天展開，今年表演卡司超強，又逢墾丁旅遊旺季，因此訂房踴躍，預估今天屏鵝公路經枋寮五岔路口南下車流將達到五萬車次，小琉球預估也會有破萬人次登島，因應人車潮，警方針對轄內交通熱點祭出相對應的分流及交通管制措施。

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預估小琉球 將破萬人次登島

屏縣府調查，清明連假墾丁核心區旅宿，目前訂房率接近百分之百，周邊的恆春、車城等地也達九成，為疲軟國旅注入強心針。

警方預估，連假期間南下恆春半島車潮將暴增，四月三日為南來北往最高峰，光是南下車流量估計就會超過五萬車次，北上三萬車次，四月四日車流南下、北上皆在三．五萬車次，四月五日、六日則會在中午過後出現北上車潮，兩天至少會在四萬車次以上。

恆春分局指出，為因應台灣祭湧入的大批人車潮，台二十六線壅塞時，南下車輛可自車城長灘飯店路口右轉屏一五二線接屏一五三線至南灣南光路口右轉南下，北上車輛反之亦然。

墾丁大街 明後天晚間人車分流

警方表示，墾丁大街於四月四日、五日下午四時至晚間零時實施「人車分流管制」，並視人、車潮提前或延後，經墾丁里長劉琴鳴商借墾管處於墾丁牌樓後方中間及兩側空地，音樂會活動期間可供民眾停放機車，警方將嚴格執行違規停車取締及拖吊作業。

枋寮分局指出，連假假期間南下尖峰時段視車流從台一線枋寮段四三六．五K至四四五．五K處實施調撥車道，北上尖峰時段於台一線四五三K至四六○K實施調撥車道。

東港分局指出，搭船前往小琉球的遊客，可使用東琉碼頭及華僑市場漁會停車場、中山路立體停車場及鹽埔漁港停車場，警方將視車流於中山、朝隆路口實施車流管制。

內埔分局指出，萬巒「豬腳街」於連假期間將實施行人徒步區措施，前往「六堆客家文化園區」及「台灣原住民文化園區」的遊客，則請配合園區工作人員及員警交通指揮。

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