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    首頁　>　生活

    台東某國小特教班兒虐 檢警介入偵辦

    2025/04/03 05:30

    〔記者李文馨、劉人瑋／綜合報導〕台東縣某國小一月發生特教班兒虐事件，八名特教生中有六名受虐，家長調閱監視器時，校方卻未提供真正的施暴時間的影像。民進黨立委伍麗華等人昨召開記者會要求台東縣府、校方說明後續調查機制，並檢討現行監視器調閱辦法。教育部國教署學前組科長陳鉉淑回應，該案會持續督導地方政府應該依法妥處、並釐清相關疑義。縣府表示，得知後已將二師停聘調查，目前檢警已介入。

    綠委要求台東縣府、校方說明

    伍麗華表示，今年一月八日有家長發現孩童身上有嚴重傷勢，詢問校方後得到的原因是「被椅子砸傷」，調閱監視器也未發現異狀；直至一個半月後，家長突然被台東縣教育處的調查小組通知，要協助指認相關監視器畫面，才發現自己的孩子是被施暴。

    伍麗華指出，校方提供的畫面非真正的施暴時間，隱瞞實情，期間教育處以「調查中不公開」為由，拖延提供畫面，第一線監管機制欺騙、隱瞞，更有重大失職。

    教育處強調無延遲通報

    家長A先生說，他第一次去學校調監視器時，完全沒有畫面、校方說是死角，二月廿七日看到畫面時才知道，孩子承受這麼大的傷害與不當對待。受害孩童家長B先生則要求開除施暴教師，呼籲校方應道歉、改善，別再讓更多孩子受害。

    教育處特幼科科長周盈璋表示，一月九日得知後立即通知審查小組並啟動通報機制、蒐集證據，一月二十日正式召開審查小組，聯繫國教署，無延遲通報，三月二十二日派員協助輔導學童。

    二位涉案老師 已停聘調查

    教育處長蔡美瑤說，二月二十七日正式調查，家長看完影片後報案，但在此之前，施暴老師自一月十八日學校休業式後即未再進入校園。另位教師由學校於三月二十日教評會正式決議暫時停聘，自己也曾到校處理，但家長都未陳述意見，「相關事證交給專業單位，畢竟家長也非專業，我們希望第一時間把孩子照顧好」。台東地檢署也表示，案件已指揮分局、主動偵辦。

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