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    世界兒童文化市集 嘉博館明起舉辦

    嘉義市博物館4月4日、5日結合市集、音樂會，讓民眾透過異國美食、服裝體驗環遊世界。（嘉義市府提供）

    嘉義市博物館4月4日、5日結合市集、音樂會，讓民眾透過異國美食、服裝體驗環遊世界。（嘉義市府提供）

    2025/04/03 05:30

    〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕歡慶兒童節，嘉義市立博物館﹙簡稱嘉博館﹚四日及五日上午十點至下午五點在戶外廣場舉辦「世界兒童文化市集」、「聽著音樂走世界音樂會」活動，結合市集、音樂會活動，家長、孩子不用出國就能體驗廿七個國家文化、美食及表演，認識世界文化精髓。

    市府文化局長謝育哲說，「世界兒童文化市集」邀請不同國家的嘉義新住民設攤，民眾可現場體驗異國傳統服飾，還有手工藝DIY、臉譜彩繪、民俗文化特色舞蹈、泰國潑水節體驗及異國智慧大考驗等，感受不同國家節慶氛圍，促進文化理解與交流。

    體驗27國文化、美食及表演

    謝育哲說，嘉博館規劃「聽著音樂走世界音樂會」，四日、五日下午兩點由嘉頌銅管五重奏以亞洲與歐美兩大文化主題，演出包括台灣名謠、日本動畫、迪士尼等組曲，透過音樂環遊世界；四日兒童節當天，十二歲以下小朋友免費入館，可獲贈紀念品。

    另外，清明節連假搶攻親子市場，新悅花園酒店推出「童樂狂歡假期」住房專案，今起至六日在頤粵軒餐廳用餐，十二歲以下孩童送鮮奶酪，還有吉祥物熊爸爸現身與民眾互動。

    國立故宮博物院南部院區今起連續四天，十二歲以下兒童同行全家免費參觀，辦理總場次超過一百場的「故宮尋寶趣」活動，免費參加。

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