達百年防洪標準 朴子溪第三代渡槽竣工

農業部政務次長胡忠一（左四）與嘉義縣長翁章梁（右四）主持竣工剪綵。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/03 05:30

穩定提供東石等5鄉8500公頃灌溉水源 提升耐震、耐洪與耐久性能

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農業部農田水利署投入四億餘元經費進行嘉義縣朴子溪第三代渡槽改建工程，昨舉辦竣工典禮；農業部表示，朴子溪渡槽提供東石鄉等五鄉共八千五百公頃多農田穩定的灌溉水源，渡槽橋基設計達百年防洪保護標準且耐震，讓農業灌溉系統更具韌性。

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地方防災與供水能力 均獲加強

農業部農田水利署表示，朴子溪第一代渡槽於一九三○年完工啟用，主要功能為農業灌溉及運輸，第二次世界大戰後渡槽損害嚴重，於一九八○年辦理改建，二代渡槽還增供工業用水；因應現今用水需求增加、氣候變遷、地震及河防安全等因素，第三代渡槽改建於二○二三年二月動工，歷經兩次汛期、三個颱風與四級以上地震挑戰，今年二月底完工。

改建期間 歷經颱風、地震挑戰

竣工典禮昨由農業部政務次長胡忠一主持，嘉義縣長翁章梁及農民代表出席見證；農田水利署長蔡昇甫簡報表示，因應地震、地層下陷與氣候變遷衝擊，農田水利署推動朴子溪渡槽改建工程，建聚焦提升耐震、耐洪與耐久三大性能，橋基設計經水理計算，可通過百年洪水標準，並預留頂升空間，因應地層下陷與後續維護需求，確保農田水利設施具備長期穩定與運維的彈性。

因應地層下陷 預留頂升空間

胡忠一表示，朴子溪渡槽是嘉義灌溉系統樞紐，滋養東石鄉、六腳鄉、新港鄉、民雄鄉及溪口鄉共八千五百公頃良田，農民種植水稻、雜糧、蔬菜與水果所需灌溉水，均由朴子溪渡槽輸送，第三代渡槽改建完成後，可抵擋天災，抗百年洪水，耐用百年以上。

翁章梁說，農田水利建設對台灣很重要，嘉義地區農業仰賴穩定的灌溉系統，朴子溪渡槽升級象徵地方防災與供水能力雙重提升，保障農民耕作環境與糧食安全。

嘉南大圳北幹線朴子溪第三代渡槽竣工，灌溉系統更具韌性。（記者蔡宗勳攝）

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