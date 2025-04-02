竹市府幫高虹安做文宣 挨批公器私用

新竹市府行政處近期做的施政2週年文宣，被質疑內容是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣。（記者洪美秀攝）

2025/04/02 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府行政處近期印製高虹安、邱臣遠市府團隊施政兩週年摺頁文宣，內容幾乎是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣。市議員曾資程批高虹安是停職市長，竟明目張膽公器私用使用政府資源，製作華而不實的文宣，目的是擔憂大罷免。他建議高虹安讀顧炎武「廉恥」一文，籲市府謹守公務員分際，不應拿市民納稅錢幫高虹安做免費文宣。

曾資程︰高貪小便宜、憂大罷免

曾資程說，高虹安從資策會、立法院到竹市府，貪小便宜心態顯露無遺，殊不知這就是造成她涉貪助理費案，遭法院一審判刑七年四月最主要的原因。

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市議員楊玲宜也說，市府連新聞照都可造假P圖，惡搞議員、把前朝政績當自己功勞的市府團隊，還有公信力可言嗎？高虹安或邱臣遠應拿出行動力兌現學區重劃、全區空橋落成、重啟竹市棒球場等承諾，與其花錢做民調做文宣自欺欺人，不如用心在市政上。

市議員劉崇顯說，高虹安已被內政部宣告停職，市府理應不得再用公帑為高虹安打廣告，但高虹安仍持續濫用市府經費做個人宣傳，不改其濫用公共資源貪小便宜作風。

市府行政處表示，此次彙整施政兩週年重要施政措施與成果，包含提高生育津貼、加碼托育補助等資訊製成摺頁，會放在三區區公所、戶政事務所、衛生所、圖書館、市府服務中心等櫃台，提供民眾參考索取，並以預算一百多萬元的開口契約標案印製三千份摺頁，此次印製費約一萬三千五百元。

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