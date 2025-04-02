文化局長傳請辭 竹市府︰無調整規劃

涉貪停職的新竹市長高虹安去年任命的文化局長王翔郁，傳已遞出辭呈。（記者洪美秀攝）

2025/04/02 05:30

局內業務接連出包傳將自請處分 王翔郁不願證實也未否認

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府一級主管又有人要離職！由涉貪停職超過八個月的市長高虹安任命，去年三月就任的文化局長王翔郁，傳出將在本週四兒童遊藝節活動後遞辭呈。據了解，王翔郁是因文化局近期接二連三出包（寄給民代的邀請函使用明新科大信封及將議員頭銜全變議長），王翔郁將自請處分請辭負責。王翔郁是高虹安任命的政務官中第八個請辭的一級主管，王翔郁的請辭勢必再引發市府內部人事動盪與不安。對此，市府表示，目前市府團隊並無人事調整規劃，希望外界不要多加揣測。

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高虹安任命一級主管 人事動盪

高虹安就任市長後，就頻傳人事動盪，從前行政處長謝泊泓帶小三回市府職務官舍過夜，上任廿一天就被閃辭，包括教育處長童鳳嬌及陳木金也相繼請辭，此外前文化局長錢康明及前副市長蔡麗清也因高虹安男友李忠庭疑似干政，及無法順高虹安之意處理棒球場而相繼被離職，而第二任行政處長吳皇昇也因與「市長室派」不合而請辭，另都發處長翁義芳也因包租社宅標案疏失，及被檢舉收廠商禮物及開公務車回職務官舍而請辭。

親信募僚田政宏 涉洩密交保

高虹安的市長室的親信募僚田政宏也因棒球場土壤檢測標案洩密，遭檢調約談以被告身分交保候傳，高虹安本人因涉貪遭判刑七年四個月已停職超過八個月，如今文化局長王翔郁上任剛滿一年，又因局內業務接連出包自請處分請辭，凸顯高虹安與邱臣遠帶領的市府團隊人心浮動，人事動盪頻繁。

王翔郁︰兒童遊藝節辦完再談

對此，王翔郁未證實也未否認，強調努力辦好本週四起連四天的兒童遊藝節「飛翔樂園」活動，一切等活動結束再談，但透露總要為業務疏失負責。

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