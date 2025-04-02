苗縣弱勢產婦營養補助 擬提高一倍

2025/04/02 05:30

包括嬰兒每年僅約50人提出申請 比率偏低

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為照顧弱勢家庭，苗栗縣政府提供低收入戶與中低收入戶產婦與嬰兒營養補助，補助金額為二千五百元到五千元，但每年僅約五十人提出申請，縣長鍾東錦認為比率偏低，要求縣府社會處檢討改進，社會處研議提高一倍補助額度，盼增加民眾申請意願。

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原低收補助5千元 中低收2千5

社會處長張國棟表示，將加強宣導並請公所、戶政事務所、衛生所等單位協助，並主動通知符合資格民眾申請；另考量資格審查方面較為嚴謹，也將研議放寬標準，擴大補助對象，這部分會再檢討預算因應。

苗栗縣低收入戶與中低收入戶產婦與嬰兒營養補助之補助對象，為產婦懷孕滿二十週以上，或經歷死胎、自然流產且持有合法證明文件者，低收入戶產婦每人補助五千元，中低收入戶產婦每人補助二千五百元；及新生兒且設籍苗栗縣，低收入戶每人補助五千元，中低收入戶每人補助二千五百元，多胞胎依此類推。

鍾東錦︰應主動通知及簡化流程

但過去兩年，每年僅約五十人提出申請，鍾東錦認為比率偏低，昨天縣務會議提出，指出這項補助方案的政策或服務應以民眾為核心，透過戶政、社福、衛生資訊共享與系統整合。

鍾東錦並指示社會處，檢視現行補助計畫缺失並研議主動通知及簡化流程作法，以利大幅提升補助申請率，確保符合資格民眾不會錯失權益。

張國棟表示，此項補助自二○○九年起實施，補助金額已許久沒調整，社會處也會配合縣長少子化的補助政策，研議提高一倍補助額度，盼增加民眾申請意願，也讓弱勢家庭減輕照顧壓力。

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