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    玉里高中健力 囊括35金10銀3銅

    玉里高中舉重隊選手谷冬樂（中）上台領取金牌。（玉里高中提供）

    玉里高中舉重隊選手谷冬樂（中）上台領取金牌。（玉里高中提供）

    2025/04/02 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕全國青年盃健力錦標賽日前落幕，參賽的國立玉里高中舉重隊一舉奪得卅五金十銀三銅，並有六項破全國，團體總成績高女組團體總錦標第一名、高男組團體總錦標第二名；選手谷冬樂獲高中女子組「最佳舉者」，優秀成績堪稱「控金A」！

    玉里高中舉重隊是國內舉重、健力比賽佼佼者，今年參加全國健力錦標賽更大放異彩，其中女子選手谷冬樂是布農族，國中就開始練舉重，從南投轉學至玉里鎮三民國中加入舉重隊，畢業後升上玉里高中，優異成績也多次入選舉重國手，曾在前年獲得世界青年、青少年健力及經典健力錦標賽。

    谷冬樂在這次全國健力錦標賽，在高女組四十七公斤級包辦四金，包括蹲舉一二二．五公斤、握舉八十一公斤、硬舉一四○公斤，總和三四三．五公斤，四項均奪金，臥舉成績更破全國紀錄，獲頒今年大會「最佳舉者」。

    柯冠廷參加高男組一二○公斤以上級，個人三項破全國紀錄，包辦蹲舉、臥具、硬舉及總和四項金牌，其中蹲舉成績四二一公斤打破公開組全國紀錄、臥舉二一五公斤也打破全國紀錄，總和九○一公斤也破全國紀錄。

    玉里高中舉重隊柯冠廷一個人包辦四面金牌，其中三項破全國紀錄，胸前掛滿金牌，教練詹依燃（右）替選手的好表現按讚。（玉里高中提供）

    玉里高中舉重隊柯冠廷一個人包辦四面金牌，其中三項破全國紀錄，胸前掛滿金牌，教練詹依燃（右）替選手的好表現按讚。（玉里高中提供）

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