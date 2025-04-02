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    花蓮14路口 實施交通疏導

    花蓮警方今天下午起至6日晚間止，將針對市區重要幹道與公墓周邊等14處道路，投入交通疏導措施。 （花蓮警分局提供）

    花蓮警方今天下午起至6日晚間止，將針對市區重要幹道與公墓周邊等14處道路，投入交通疏導措施。 （花蓮警分局提供）

    2025/04/02 05:30

    〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕清明節四天連假將在明天登場，公路局預估蘇花路廊自二日起就會出現南下車潮，花蓮警方預估連假將有大批返鄉人、車潮湧入花蓮市區，今天下午起至六日晚間止，將針對市區重要幹道與公墓周邊等十四處道路，投入交通疏導措施，確保道路暢通與民眾安全。

    鳳林、玉里分局昨公布鳳林鎮以南的易肇事路段共十二處，鳳林分局七處、玉里分局五處，連假期間將由警方設置流動測速，加強超速取締。

    花蓮警分局考量花蓮市區重要幹道與佐倉公墓周邊道路，將湧現大量返鄉人潮及車潮，鐵、公路及車站也可能出現交通壅塞情形，今日下午四點起至六日晚間十點止，將執行「清明節連續假期交通疏導」。疏導路口共有十四處，包括花蓮火車站周邊、南濱與和平路口、軒轅與五權街口、重慶與福町路口、中山與重慶路口、中山與北濱街口、中山與中華路口、中山與民國路口、中央與中山路口、中正與中山路口、中山與林森路口、中正與中華路口、中正與博愛街口，及中正與明義街口。

    玉里警分局流動測速熱點規劃在台九線三民國小、大禹加油站、二八二．五Ｋ、東竹國小前及縣道一九三線玉東國中；鳳林警分局則規劃在大全段、靜浦北回歸線停車場、萬里溪橋南端、新豐平橋南端、瑞穗牧場入口、舞鶴北回歸線、光復鄉中興路與糖廠街路口。

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